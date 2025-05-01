800 тисяч доларів на дорозі: жваву трасу засипало монетами після аварії (відео)

Вісім мільйонів десятицентових монет виявилися розсипані на трасі в Техасі після того, як броньована вантажівка Монетного двору США перекинулася на повороті.

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Про це пише New York Times.

В американському місті Алворд, штат Техас, сталася незвичайна аварія. Вантажівка, що перевозила вісім мільйонів десятицентових монет для Монетного двору США, перекинулася на шосе і розсипала вантаж по дорозі, перетворивши проїжджу частину на справжнє "металеве море".

Близько 05:15 ранку у вівторок, 29 квітня, поруч із містом Алворд, перекинувся 18-колісний тягач, що перевозив понад 36 тонн десятицентових монет. Як повідомляє сержант Хосуе Де Ла Серда з Департаменту громадської безпеки Техасу, водій не впорався з керуванням на повороті, перевищив швидкість і з'їхав з дороги.

Унаслідок аварії водій і пасажир дістали незначні травми та були пізніше виписані з лікарні. Інших постраждалих не було. Тим часом, через розсипані монети шосе виявилося заблокованим на 14 годин. Бригади використовували вакуумні машини, які зазвичай застосовують для очищення стічних вод, щоб зібрати дрібниці. Деякі робітники вдалися до лопат і навіть голих рук.

Бригади використовували не тільки вакуумні машини, які зазвичай застосовують для очищення стічних вод, а й лопати Фото: FOX News

Мер міста Калеб Кевінесс із гумором зазначив: "Найкумедніше — як вони збирали монетки вакуумними вантажівками". Пізніше він додав, що залишки монет могли бути змиті дощем, який спричинив локальну повінь.

Компанія-власник тягача (Western Distributing Transportation Corp) займається охоронюваною доставкою вантажів для банків і держструктур. Як зазначено на її сайті, тягачі броньовані та супроводжуються озброєною охороною. Однак коментарів від компанії та Мінфіну США поки що не надійшло.

За словами місцевих жителів, містом цього дня ходили чутки, що нібито розсипалося 8 мільйонів доларів, хоча реальна сума становила близько 800 тисяч. Попри цікавий "скарб", натовпу мисливців за монетами так і не з'явилося.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний квиток.

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