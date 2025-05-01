800 тысяч долларов на дороге: оживленную трассу засыпало монетами после аварии (видео)

Восемь миллионов свежечеканенных десятицентовых монет оказались рассыпаны на трассе в Техасе после того, как бронированный грузовик Монетного двора США опрокинулся на повороте.

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Об этом пишет New York Times.

В американском городе Алворд, штат Техас, произошла необычная авария. Грузовик, перевозивший восемь миллионов свежечеканенных десятицентовых монет для Монетного двора США, перевернулся на шоссе и рассыпал груз по дороге, превратив проезжую часть в настоящее "металлическое море".

Около 05:15 утра во вторник, 29 апреля, рядом с городом Алворд, опрокинулся 18-колесный тягач, перевозивший более 36 тонн десятицентовых монет. Как сообщает сержант Хосуэ Де Ла Серда из Департамента общественной безопасности Техаса, водитель не справился с управлением на повороте, превысил скорость и съехал с дороги.

В результате аварии водитель и пассажир получили незначительные травмы и были позже выписаны из больницы. Других пострадавших не было. Тем временем, из-за рассыпанных монет шоссе оказалось заблокировано на 14 часов. Бригады использовали вакуумные машины, обычно применяемые для очистки сточных вод, чтобы собрать мелочь. Некоторые рабочие прибегли к лопатам и даже голым рукам.

Бригады использовали не только вакуумные машины, обычно применяемые для очистки сточных вод, но и лопаты Фото: FOX News

Мэр города Калеб Кэвинесс с юмором отметил: "Самое забавное — как они собирали монетки вакуумными грузовиками". Позже он добавил, что остатки монет могли быть смыты дождем, вызвавшим локальное наводнение.

Компания-владелец тягача (Western Distributing Transportation Corp) занимается охраняемой доставкой грузов для банков и госструктур. Как указано на ее сайте, тягачи бронированы и сопровождаются вооруженной охраной. Однако комментарии от компании и Минфина США пока не поступили.

По словам местных жителей, по городу в этот день ходили слухи, что якобы рассыпалось 8 миллионов долларов, хотя реальная сумма составляла около 800 тысяч. Несмотря на интересный "клад", толпы охотников за монетами так и не появилось.

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