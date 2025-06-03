Середземноморські мурахи захоплюють Німеччину: інфраструктура під загрозою

Величезні колонії агресивних мурах Tapinoma magnum, які потрапили до Німеччини з Середземномор’я, швидко розповсюджуються по країні. Найбільше від цього страждає земля Баден-Вюртемберг, де мурахи вже спричинили перебої з електрикою та зв’язком, а також пошкодили тротуари й кабелі. Якщо їхній розмір колоній і надалі зростатиме, це може призвести до ще більших проблем з інфраструктурою.

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Про це пише Bild.

У місті Кель закрили кілька дитячих майданчиків, адже саме тут зафіксували найбільшу активність мурах Tapinoma magnum. Ці комахи будують гнізда під асфальтом, створюючи піщані кучугури вздовж доріжок. Їхні колонії настільки великі, що налічують мільйони особин і займають площі до кількох гектарів.

Навіть після спроб знищити мурах гарячою парою, вони продовжують швидко розмножуватися. Вже помітили їх і в інших регіонах — у Гессені, Рейнланд-Пфальці та Гамбурзі. Уряд планує офіційно включити Tapinoma magnum до списку інвазивних видів, що заборонить їх подальше поширення по країні.

"Мета — не допустити подальшого поширення мурашок і виявляти заражені партії рослин ще до їхньої посадки", — зазначили в міністерстві Німеччини.

Нагадаємо, 31 травня у американському штаті Вашингтон перевернулася вантажівка, яка перевозила близько 70 тисяч фунтів (або 31 751 кілограм) вуликів: внаслідок інциденту понад 250 мільйонів медоносних бджіл вирвалися на волю із вуликів і заполонили регіон. Комахи роями літають у повітрі та обсідають у місцевості рослини й автомобілі.

Раніше сім'я з Великої Британії виявила, що їхній димар практично перетворився на вулик. Рятувальники використовували дим, щоб виманити 20 000 медоносних бджіл.