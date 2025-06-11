Знищують електропостачання та дороги: колонії "супермонстрів" вирують по всій Європі

Експерти попереджають, що інвазивний вид вирує всією Європою — він уже вдерся у Францію, Німеччину та Швейцарію, а тепер на черзі Велика Британія. Під загрозою дороги та електричні кабелі.

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Про це пише Daily Mail.

Середземноморські мурахи (Tapinoma magnum) є рідним видом для Середземноморського регіону, проте комахи швидко поширилися далі на північ. Шкідники прокладають тунелі під дорогами й прокушують електричні кабелі, спричиняючи вимкнення електроенергії, збої в роботі інтернету та тисячі доларів збитків.

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Супермурахи готуються перетнути Ла-Манш

Раніше були лише непідтверджені записи про появу середземноморських мурах у Великій Британії, проте експерти попереджають, що цей вид потенційно може перетнути Ла-Манш. За словами дослідників, як і будь-який інвазивний вид, якщо Tapinoma magnum оселяться у Великій Британії, це може стати неприємністю.

Мурахи утворюють величезні суперколонії, витісняють місцеві види й навіть можуть спричиняти структурні проблеми, викопуючи ґрунт під приміщенням. T. magnum росте в північноафриканських і середземноморських країнах, включно з Алжиром, Марокко, Тунісом, Іспанією та Італією. Але за останні кілька років цей вид поширився далі на північ — до Франції, Бельгії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

Відомо, що мурахи поширюються на північ здебільшого шляхом імпорту садівничої продукції — особливо горщикових рослин і дерев із Середземномор'я. Шкідники мають неймовірну стійкість до холоду і можуть процвітати в порушених міських умовах — наприклад, тротуарах і садових центрах.

Чим небезпечні колонії супермурах

Особливе занепокоєння викликає те, що мурахи утворюють "суперколонії" з 20 мільйонів на 60 акрах. Коли дві колонії стикаються одна з одною, вони об'єднуються "в союзі", а не нападають, поступово утворюючи одну величезну колонію з кількома королевами.

Мурахи будують гнізда під землею, внаслідок чого витісняють землю під асфальт, через що дороги та тротуари провалюються. Наприклад. У німецькому місті Кель суперколонії мурах призвели до перебоїв в електропостачанні та підключенні до інтернету, оскільки комахи перекусили електричні кабелі. У місті також довелося закрити дитячий майданчик, оскільки мурахи прорили тунелі під усією територією.

Водночас у Швейцарії колонія мурах заполонила картопляне поле розміром приблизно з 7 футбольних полів. За словами місцевих жителів, мурах було так багато, що просто неможливо було розгледіти землю під ногами.

Середземноморські мурахи

Tapinoma magnum мають чорний колір і досягають близько 3 мм — по суті, вони дуже схожі на чорну садову мураху (Lasius niger). Хоча навіть експерти можуть насилу розрізняти ці два види тільки за зовнішнім виглядом, T. magnum можна розпізнати за характерною поведінкою "ходи".

Колонія інвазивних мурах утворює помітні стежки тротуарами та вгору будівлями, часто у великих, скоординованих лініях. Вчені зазначають, що величезний обсяг колонії та організований рух можуть бути явними ознаками середземноморських мурах.

Хоча мурахи поширюються в основному через імпортні рослини, зміна клімату також може відігравати роль у тому, щоб допомогти мурахам вижити далі на північ, ніж це було можливо раніше. Тепліші зими й триваліше літо у Великій Британії можуть підвищити ймовірність колонізації тут, як і у випадку з кількома "чужорідними" видами.

Раніше Фокус писав про те, що вчені порахували, скільки мурах живе на Землі.