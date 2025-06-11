Названа веская причина, почему нам стоит перестать есть рыбу: чувствует боль так же, как и люди

В новом исследовании ученые сделали удивительное открытие, которое заставит нас пересмотреть свое отношение к блюдам из рыбы — рыбы на самом деле чувствуют боль так же, как и люди.

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Об этом пишет Daily Mail.

Результаты нового исследования могут заставить вас дважды подумать, прежде чем заказывать блюда из рыбы. Ученые раскрыли скрытую боль, которую испытывает рыба во время распространенного метода убоя, известного как "воздушная асфиксия".

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Рыбы чувствуют боль

Метод воздушной асфиксии заключается в том, что рыбу душат на воздухе или льду и такой процесс часто может занять более часа. В новом исследовании ученые из Института следов благополучия обнаружили, что в среднем радужная форель испытывает 10 минут "сильной боли" во время воздушной асфиксии.

В своем исследовании ученые намеревались понять, как именно рыбы реагируют на воздушную асфиксию, сосредоточившись на радужной форели. Результаты указывают на то, что во время воздушной асфиксии рыбы испытывают от 2 до 22 минут "сильной боли" в зависимости от таких факторов, как размер рыбы и температура воды. Данные указывают, что это составляет около 24 минут боли на килограмм рыбы.

Основываясь на полученных данных, ученые призывают запретить воздушную асфиксию и вместо нее использовать методы "оглушения". Авторы исследования считают, что боль и страдания от асфиксии у рыб можно потенциально смягчить с помощью методов оглушения, вызывающих быструю потерю сознания.

Гуманные методы вылова рыбы

По словам экспертов Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными, электрические и ударные методы оглушения рыбы в настоящее время становятся все более распространенными. К ним относятся системы оглушения в водяной бане, где рыба проходит через электрифицированную воду, чтобы оглушить ее, и ударное оглушение рыбы с использованием автоматизированных проточных систем, где рыба остается в воде до момента оглушения.

Ученые отмечают, что эти системы устраняют необходимость в предубойной обработке рыбы, а также позволяют эффективно оглушить рыбу до обескровливания. Можно предположить, что такие методы потребуют большего финансирования, однако ученые отмечают, что это совсем не так. При правильном применении электрическое оглушение может предотвратить от 60 до 1200 минут умеренной или сильной боли на каждый доллар США капитальных затрат

Отметим, чтобы оглушение считалось гуманным и эффективным, предубойное обращение должно быть сведено к минимуму, а животное должно сразу же потерять сознание после оглушения, и это состояние должно сохраняться до самой смерти.

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