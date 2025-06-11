Названо вагому причину, чому нам варто перестати їсти рибу: відчуває біль так само, як і люди

У новому дослідженні вчені зробили дивовижне відкриття, яке змусить нас переглянути своє ставлення до страв з риби — риби насправді відчувають біль так само як і люди.

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Про це пише Daily Mail.

Результати нового дослідження можуть змусити вас двічі подумати, перш ніж замовляти страви з риби. Вчені розкрили прихований біль, який відчуває риба під час поширеного методу забою, відомого як "повітряна асфіксія".

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Риби відчувають біль

Метод повітряної асфіксії полягає в тому, що рибу душать на повітрі або льоду, і такий процес часто може тривати понад годину. У новому дослідженні вчені з Інституту слідів добробуту виявили, що в середньому райдужна форель відчуває 10 хвилин "сильного болю" під час повітряної асфіксії.

У своєму дослідженні вчені мали намір зрозуміти, як саме риби реагують на повітряну асфіксію, зосередившись на райдужній форелі. Результати вказують на те, що під час повітряної асфіксії риби відчувають від 2 до 22 хвилин "сильного болю" залежно від таких чинників, як розмір риби й температура води. Дані вказують, що це становить близько 24 хвилин болю на кілограм риби.

Ґрунтуючись на отриманих даних, учені закликають заборонити повітряну асфіксію і замість неї використовувати методи "оглушення". Автори дослідження вважають, що біль і страждання від асфіксії у риб можна потенційно пом'якшити за допомогою методів оглушення, що викликають швидку втрату свідомості.

Гуманні методи вилову риби

За словами експертів Королівського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, електричні та ударні методи оглушення риби нині стають дедалі поширенішими. До них належать системи оглушення у водяній бані, де риба проходить через електрифіковану воду, щоб оглушити її, і ударне оглушення риби з використанням автоматизованих проточних систем, де риба залишається у воді до моменту оглушення.

Учені зазначають, що ці системи усувають необхідність у передзабійній обробці риби, а також дають змогу ефективно оглушити рибу до знекровлення. Можна припустити, що такі методи потребуватимуть більшого фінансування, проте вчені зазначають, що це зовсім не так. При правильному застосуванні електричне оглушення може запобігти від 60 до 1200 хвилин помірного або сильного болю на кожен долар США капітальних витрат

Зазначимо, щоб оглушення вважалося гуманним та ефективним, передзабійне поводження має бути зведене до мінімуму, а тварина має одразу ж знепритомніти після оглушення, і цей стан має зберігатися до самої смерті.

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