"Огненная река" вырывается из "каменного ада" Земли: пылающий поток запечатлели из космоса

Недавний спутниковый снимок запечатлел светящуюся реку лавы, текущую по склону действующего вулкана Европы, когда он эффектно взорвался и выпустил огромный столб пепла, дыма и токсичных газов в небо над Сицилией.

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Об этом пишет Live Science.

2 июня около 11:20 по местному времени гигантская, сверхгорячая лавина пепла, известная как пирокластический поток, внезапно взорвались вблизи вершины горы Этна и устремились вниз по западному склону. Эксперты полагают, что быстро движущийся выброс был выпущен во время обрушения части кальдеры вулкана. Внезапный выброс заставил туристов спасаться бегством, но, к счастью, никто не пострадал и не погиб.

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Извержение вулкана Этна

Во время извержения также был выпущен вулканический шлейф, который возвышался на 6,5 километра над крупнейшим действующим вулканом Европы. Известно, что шлейф состоял из токсичного диоксида серы, который может быть смертельным в высоких концентрациях. Однако извержение прекратилось в течение шести часов, что означает, что шлейф и его воздействие на окружающую среду были кратковременными.

Один из спутников Европейского союза Copernicus пролетал над Сицилией во время извержения и сделал потрясающий снимок потока лавы, извивающегося вниз по горе в противоположном направлении от пирокластического потока. Огненная река, стекающая по склону осталась почти незамеченной, поскольку внимание людей было приковано к возвышающемуся шлейфу. К счастью, расплавленная порода не достигла какого-либо населенного пункта.

На изображении светящаяся лава окружена темными участками земли, простирающимися к побережью Средиземного моря, которые можно ошибочно принять за гигантскую тень, отбрасываемую горой высотой 3 357 метров. Это темное пятно на самом деле состоит из окаменевшей магмы, оставшейся от предыдущих извержений.

Бывший астронавт и командир Международной космической станции (МКС) Крис Хэндфилд опубликовал спутниковый снимок в одной из социальных сетей. Он также отметил, что вид лавы, текущей с вершины вулкана, напоминает, что "мы живем на тонком куске охлажденной корки над жидким каменным адом.

Взрывное пробуждение вулкана

По данным Глобальной программы по вулканизму Смитсоновского института, вулкан Этна периодически извергается с ноября 2022 года. Впрочем, большую часть этого времени гора оставалась спокойной, изредка грохоча и выбрасывая небольшое количество лавы и идеально круглые кольца дыма.

Исследователи отмечают, что последнее извержение стало самым взрывным выбросом вулкана с 2021 года, во время предыдущей фазы извержения вулкана, которая длилась с сентября 2013 года по июнь 2022 года. Во время предыдущей фазы вулкан вырос более чем на 30 м за шесть месяцев, испытав 50 последовательных выбросов с марта по август 2021 года.

Некоторые эксперты также заявили, что последний выброс стал самым крупным с 2014 года, однако позже стало ясно, что это не так. Отметим, что за последнее столетие у Этны было более трех десятков различных фаз извержения, в общей сложности около 76,5 лет между ними. Необычайно высокий уровень активности вулкана обусловлен его положением на границе между Африканской и Евразийской тектоническими плитами, а также высоким уровнем вулканических газов, которые скапливаются в его магматической камере.

Ранее Фокус писал о том, что вулкан на Сицилии "курит трубку", выпуская в небо кольца дыма: опасны ли они для людей.