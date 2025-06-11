"Вогняна річка" виривається з "кам'яного пекла" Землі: палаючий потік зафіксували з космосу

Нещодавній супутниковий знімок закарбував світну річку лави, що текла схилом вулкана, що діє у Європі, коли він ефектно вибухнув і випустив величезний стовп попелу, диму і токсичних газів у небо над Сицилією.

Related video

Про це пише Live Science.

2 червня близько 11:20 за місцевим часом гігантська, надгаряча лавина попелу, відома як пірокластичний потік, раптово вибухнула поблизу вершини гори Етна і кинулася вниз західним схилом. Експерти вважають, що швидко рухомий викид був випущений під час обвалення частини кальдери вулкана. Раптовий викид змусив туристів рятуватися втечею, але, на щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Виверження вулкана Етна

Під час виверження також було випущено вулканічний шлейф, який височів на 6,5 кілометра над найбільшим вулканом Європи, що діє. Відомо, що шлейф складався з токсичного діоксиду сірки, який може бути смертельним у високих концентраціях. Однак виверження припинилося протягом шести годин, що означає, що шлейф і його вплив на навколишнє середовище були короткочасними.

Один із супутників Європейського союзу Copernicus пролітав над Сицилією під час виверження і зробив приголомшливий знімок потоку лави, що звивається вниз по горі в протилежному напрямку від пірокластичного потоку. Вогняна річка, що стікає схилом, залишилася майже непоміченою, оскільки увага людей була прикута до шлейфу, що височів. На щастя, розплавлена порода не досягла будь-якого населеного пункту.

На зображенні лава, що світиться, оточена темними ділянками землі, що простягаються до узбережжя Середземного моря, які можна помилково сприйняти за гігантську тінь, яку відкидає гора заввишки 3 357 метрів. Ця темна пляма насправді складається зі скам'янілої магми, що залишилася від попередніх вивержень.

Колишній астронавт і командир Міжнародної космічної станції (МКС) Кріс Гендфілд опублікував супутниковий знімок в одній із соціальних мереж. Він також зазначив, що вигляд лави, що тече з вершини вулкана, нагадує, що "ми живемо на тонкому шматку охолодженої кірки над рідким кам'яним пеклом.

Вибухове пробудження вулкана

За даними Глобальної програми з вулканізму Смітсонівського інституту, вулкан Етна періодично вивергається з листопада 2022 року. Утім, більшу частину цього часу гора залишалася спокійною, зрідка гуркочучи й викидаючи невелику кількість лави та ідеально круглі кільця диму.

Дослідники зазначають, що останнє виверження стало найбільш вибуховим викидом вулкана з 2021 року, під час попередньої фази виверження вулкана, що тривала з вересня 2013 року по червень 2022 року. Під час попередньої фази вулкан виріс більш ніж на 30 м за шість місяців, зазнавши 50 послідовних викидів із березня до серпня 2021 року.

Деякі експерти також заявили, що останній викид став найбільшим з 2014 року, проте пізніше стало зрозуміло, що це не так. Зазначимо, що за останнє століття в Етни було понад три десятки різних фаз виверження, загалом близько 76,5 років між ними. Надзвичайно високий рівень активності вулкана зумовлений його положенням на кордоні між Африканською та Євразійською тектонічними плитами, а також високим рівнем вулканічних газів, які скупчуються в його магматичній камері.

Раніше Фокус писав про те, що вулкан на Сицилії "курить трубку", випускаючи в небо кільця диму: чи небезпечні вони для людей.