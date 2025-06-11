Организм весом около 6000 метрических тонн поедают заживо: что способно уничтожить гиганта

Исследователи обнаружили, что крупнейший организм на Земле медленно пожирают заживо — это угрожает целой экосистеме, на которую животные и растения полагаются на протяжении тысяч лет.

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Об этом пишет Science Alert.

В горах Уосатч на западе США на склонах над озером с родниковым питанием обитает один гигантский организм, питающий целую экосистему, на которую тысячелетиями полагаются животные и растения.

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Крупнейший организм на Земле

Крупнейший организм на планете был обнаружен в штате Юта и получил название Пандо — он представляет собой насаждение клонов осины дрожащей, а его площадь составляет более 42 гектаров. Несмотря на то, что Пандо выглядит как лес, состоящий из отдельных деревьев с ярко-белой корой и маленькими листьями, колышущимися на ветру, он представляет собой 47 000 генетически идентичных стеблей, растущих из взаимосвязанной корневой сети.

Предыдущие исследования уже показали, что вес Пандо составляет около 6 000 метрических тонн, что делает его самым большим организмом на планете по массе.

Осины, как правило, образуют клоновые насаждения в других местах, но Пандо делает интересным его огромный размер. Статистика указывает на то, что большинство клоновых осиновых насаждений в Северной Америке намного меньше, а на западе США их средняя площадь составляет всего 1,2 гектара.

Ученые полагают, что возраст Пандо составляет около 14 000 лет, при этом возраст большинства отдельных стволов насчитывает всего около 130 лет. Его долговечность и удаленность означают целую экосистему из 68 видов растений, и многие животные эволюционировали и поддерживались в его тени.

Эксперты отмечают, что здоровье крупнейшего организма на Земле в целом зависит от того, что осина остается здоровой и вертикальной. Но, несмотря на то, что Пандо находится под защитой Национальной лесной службы США и не находится под угрозой вырубки, он, увы, находится под угрозой исчезновения из-за ряда факторов.

Площадь крупнейшего организма на Земле составляет 42 гектара Фото: ScienceAlert

Нечто поедает крупнейший организм на Земле заживо

Ученые обнаружили, что чрезмерный выпас оленей и лосей на самом деле является одной из самых больших проблем для Пандо. Когда-то волки и пумы контролировали их численность, но теперь стада намного больше из-за исчезновения этих хищников. Еще одним фактором является то, что олени и лоси собираются в Пандо, поскольку защита, которую получает лес, означает, что они защищены от охоты.

Когда старые осины умирают и падают, свет достигает лесной почвы и стимулирует рост новых клоновых стеблей. Однако лоси и олени поедают верхушки молодых деревьев, в результате чего они погибают — это означает, что на больших участках Пандо попросту очень мало нового роста.

К счастью, на территории Пандо есть одна область, которая была огорожена несколько десятилетий назад — ученые установили ограждение, чтобы удалить умирающие деревья. Эта огороженная область исключила лосей и оленей и продемонстрировала успешную регенерацию новых клоновых стеблей, с густым ростом, называемым "бамбуковым садом".

Новые угрозы для крупнейшего организма на планеты

Исследователи обнаружили, что старые стебли в Пандо также страдают от целого ряда болезней, в том числе:

сажистый рак коры;

пятнистость листьев;

грибковое заболевание конка.

Хотя болезни растений развивались и процветали в осиновых насаждениях на протяжении тысячелетий, неизвестно, каковы могут быть долгосрочные последствия для экосистемы. Ситуация особенно тревожна в условиях ограниченного нового роста и постоянно растущего списка других факторов давления.

Одной из наиболее быстрорастущих угроз, по мнению исследователей, является изменение климата. Пандо возник после окончания последнего ледникового периода и с тех пор имеет дело с в основном стабильным климатом. Однако теперь планета быстро нагревается и ученые не знают, сможет ли Пандо пережить новые трудности, представшие перед ним.

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