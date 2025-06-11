Організм вагою близько 6000 метричних тонн поїдають заживо: що здатне знищити гіганта

Дослідники виявили, що найбільший організм на Землі повільно пожирають живцем — це загрожує цілій екосистемі, на яку тварини й рослини покладаються протягом тисяч років.

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Про це пише Science Alert.

У горах Восатч на заході США на схилах над озером із джерельним живленням мешкає один гігантський організм, що живить цілу екосистему, на яку тисячоліттями покладаються тварини й рослини.

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Найбільший організм на Землі

Найбільший організм на планеті було виявлено в штаті Юта, він отримав назву Пандо — він являє собою насадження клонів осики тремтячої, а його площа становить понад 42 гектари. Попри те, що Пандо має вигляд лісу, що складається з окремих дерев з яскраво-білою корою і маленьким листям, яке колишеться на вітрі, він являє собою 47 000 генетично ідентичних стебел, які ростуть із взаємопов'язаної кореневої мережі.

Попередні дослідження вже показали, що вага Пандо становить близько 6 000 метричних тонн, що робить його найбільшим організмом на планеті за масою.

Осики, як правило, утворюють клонові насадження в інших місцях, але Пандо робить цікавим його величезний розмір. Статистика вказує на те, що більшість клонових осикових насаджень у Північній Америці набагато менші, а на заході США їхня середня площа становить лише 1,2 гектара.

Вчені вважають, що вік Пандо становить близько 14 000 років, при цьому вік більшості окремих стовбурів налічує всього близько 130 років. Його довговічність і віддаленість означають цілу екосистему з 68 видів рослин, і багато тварин еволюціонували та підтримувалися в його тіні.

Експерти зазначають, що здоров'я найбільшого організму на Землі загалом залежить від того, що осика залишається здоровою і вертикальною. Але, попри те, що Пандо перебуває під захистом Національної лісової служби США і не перебуває під загрозою вирубки, він, на жаль, перебуває під загрозою зникнення через низку чинників.

Площа найбільшого організму на Землі становить 42 гектари Фото: ScienceAlert

Щось поїдає найбільший організм на Землі заживо

Учені виявили, що надмірне випасання оленів і лосів насправді є однією з найбільших проблем для Пандо. Колись вовки та пуми контролювали їхню чисельність, але тепер стада набагато більші через зникнення цих хижаків. Ще одним фактором є те, що олені та лосі збираються в Пандо, оскільки захист, який отримує ліс, означає, що вони захищені від полювання.

Коли старі осики вмирають і падають, світло досягає лісового ґрунту і стимулює ріст нових клонових стебел. Однак лосі й олені поїдають верхівки молодих дерев, унаслідок чого вони гинуть — це означає, що на великих ділянках Пандо просто дуже мало нового зростання.

На щастя, на території Пандо є одна область, яка була обгороджена кілька десятиліть тому — вчені встановили огорожу, щоб видалити дерева, що вмирають. Ця обгороджена область виключила лосів і оленів і продемонструвала успішну регенерацію нових клонових стебел, з густим ростом, званим "бамбуковим садом".

Нові загрози для найбільшого організму на планети

Дослідники виявили, що старі стебла в Пандо також страждають від цілої низки хвороб, зокрема:

сажистий рак кори;

плямистість листя;

грибкове захворювання конка.

Хоча хвороби рослин розвивалися і процвітали в осикових насадженнях протягом тисячоліть, невідомо, якими можуть бути довгострокові наслідки для екосистеми. Ситуація особливо тривожна в умовах обмеженого нового зростання і списку інших факторів тиску, що постійно зростає.

Однією з загроз, що швидко зростає, на думку дослідників, є зміна клімату. Пандо виник після закінчення останнього льодовикового періоду і відтоді має справу з переважно стабільним кліматом. Однак тепер планета швидко нагрівається і вчені не знають, чи зможе Пандо пережити нові труднощі, що постали перед ним.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли найбільшу рослину у світі: її довжина 180 км.