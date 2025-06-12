Технически Земля не вращается вокруг Солнца: что происходит на самом деле (видео)

Изображения орбит планет, которые вращаются вокруг Солнца, дают немного неправильное представление о том, что происходит на самом деле. Просто таким образом упрощается сложная гравитационная динамика. Дело в том, что еще в школе учителя упускают из виду понятие барицентра, чтобы было проще понимать движение планет вокруг Солнца. Но Земля вращается не совсем вокруг Солнца.

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Об этом пишет IFLScience.

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На видео выше можно увидеть как обычно показывают орбиты планет, по которым они вращаются вокруг Солнца, но это очень упрощенная версия реальной физики.

Солнце – это самый большой и самый массивный объект в Солнечной системе. Это значит, что Солнце имеет самую сильную гравитацию, благодаря которой звезда удерживает все планеты вокруг себя. На самом деле все объекты с массой оказывают друг на друга гравитационное влияние. Благодаря гравитации мы находимся на поверхности Земли и не улетаем в космос, но с другой стороны каждый человек оказывает на нашу планеты также гравитационное влияние, хотя оно чрезвычайно маленькое.

Представьте себе двойную звездную систему, в которой меньшая звезда, обладающая меньшей массой, вращается вокруг больше звезды с большей массой. На самом деле в такой системе две звезды вращаются вокруг общего центра масс, который называется барицентром. Такой барицентр существует в любой системе, где есть больше, чем один объект. При этом не имеет значения, какой размер и массу имеют эти объекты.

Для того, чтобы упростить понимание структуры Солнечной системы еще в школе нам говорят, что все планеты вращаются вокруг Солнца. Но барицентр всех объектов в Солнечной системе находится рядом с Солнцем. Орбитальное движение и гравитационное влияние Юпитера и Сатурна, самых больших планет Солнечной системы, не позволяет, чтобы барицентр находится точно внутри Солнца. На видео ниже можно увидеть, как на самом деле вращаются планеты вокруг Солнца.

Исходя из этого технически Земля не вращается вокруг Солнца, а вращается вокруг точки, которая находится рядом со звездой. Все остальные планеты Солнечной системы делают то же самое.

В то же время астрономы говорят, что очень редко барицентр Солнечной находится в центре Солнца. В основном он расположен за пределами нашей звезды.

Интересно, что Луна также технически не вращается вокруг нашей планеты. Она вращается вокруг барицентра, который расположен на расстоянии 5 тысяч км от центра Земли. Но это расстояние постепенно увеличивается, ведь Луна удаляется от нас.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые увидели регион на Солнце, который ранее невозможно было наблюдать. Новые данные помогают лучше понять нашу звезду.

Еще Фокус писал о том, что зонд "Вояджер-1" обнаружил горячую "стену" на краю Солнечной системы. Оказалось, что температура в этом месте составляет примерно от 29 700 до 49 700 градусов Цельсия.