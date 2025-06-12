Технічно Земля не обертається навколо Сонця: що відбувається насправді (відео)

Зображення орбіт планет, які обертаються навколо Сонця, дають трохи неправильне уявлення про те, що відбувається насправді. Просто таким чином спрощується складна гравітаційна динаміка. Річ у тім, що ще в школі вчителі не беруть до уваги поняття барицентру, щоб було простіше розуміти рух планет навколо Сонця. Але Земля обертається не зовсім навколо Сонця.

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Про це пише IFLScience.

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На відео вище можна побачити як зазвичай показують орбіти планет, за якими вони обертаються навколо Сонця, але це дуже спрощена версія реальної фізики.

Сонце — це найбільший і наймасивніший об'єкт у Сонячній системі. Це означає, що Сонце має найсильнішу гравітацію, завдяки якій зірка утримує всі планети навколо себе. Насправді всі об'єкти з масою чинять один на одного гравітаційний вплив. Завдяки гравітації ми перебуваємо на поверхні Землі і не відлітаємо в космос, але з іншого боку кожна людина чинить на нашу планету також гравітаційний вплив, хоча він надзвичайно маленький.

Уявіть собі подвійну зоряну систему, у якій менша зірка, що має меншу масу, обертається навколо більшої зірки з більшою масою. Насправді в такій системі дві зірки обертаються навколо спільного центру мас, який називається барицентром. Такий барицентр існує в будь-якій системі, де є більше, ніж один об'єкт. При цьому не має значення, який розмір і масу мають ці об'єкти.

Для того, щоб спростити розуміння структури Сонячної системи ще в школі нам кажуть, що всі планети обертаються навколо Сонця. Але барицентр усіх об'єктів у Сонячній системі розташований поруч із Сонцем. Орбітальний рух і гравітаційний вплив Юпітера і Сатурна, найбільших планет Сонячної системи, не дає змоги, щоб барицентр був точно всередині Сонця. На відео нижче можна побачити, як насправді обертаються планети навколо Сонця.

Виходячи з цього, технічно Земля не обертається навколо Сонця, а обертається навколо точки, що знаходиться поруч із зіркою. Усі інші планети Сонячної системи роблять те саме.

Водночас астрономи кажуть, що дуже рідко барицентр Сонячної знаходиться в центрі Сонця. Здебільшого він розташований за межами нашої зірки.

Цікаво, що Місяць також технічно не обертається навколо нашої планети. Він обертається навколо барицентру, який розташований на відстані 5 тисяч км від центру Землі. Але ця відстань поступово збільшується, адже Місяць віддаляється від нас.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше побачили регіон на Сонці, який раніше неможливо було спостерігати. Нові дані допомагають краще зрозуміти нашу зірку.

Ще Фокус писав про те, що зонд "Вояджер-1" виявив гарячу "стіну" на краю Сонячної системи. Виявилося, що температура в цьому місці становить приблизно від 29 700 до 49 700 градусів Цельсія.