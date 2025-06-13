Играть в Playstation и Xbox полезнее для мозга, чем физические упражнения, — исследование

Игра в Playstation и Xbox на самом деле может быть полезнее для здоровья мозга, чем физические упражнения, ведь улучшает память, рассуждения и способность к решению проблем.

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В то же время физические упражнения совсем не улучшают когнитивные навыки, говорится в новом исследовании, о котором пишет Daily Star.

"Люди, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, не имеют лучшей памяти и не улучшают свои способности к решению проблем. Но это происходит после регулярных игр на консолях Xbox или Playstation", — говорится в материале.

Профессор неврологии Университета Западного Онтарио Адриан Оуэн обнаружил, что видеоигры улучшают когнитивные навыки, поскольку они "учат людей думать".

"Количество физических упражнений, которые, по словам людей, они выполняют, не связано с их когнитивными способностями, поэтому люди, которые регулярно тренируются, не имеют лучшей памяти, они не решают проблемы лучше", — отметил Оуэн.

По его словам, современные видеоигры, такие как Майнкрафт или Цивилизация, построены на головоломках.

"Они включают логику, они включают решение проблем. Я думаю, что с помощью этих игр мы учим людей думать", — подчеркнул ученый.

В то же время он напомнил, что ВОЗ ранее заявляла, что "регулярная умеренная и интенсивная физическая активность оказывает положительное влияние на когнитивные процессы".

Напомним, Европейский Союз остановит экспорт в РФ консолей PlayStation и Xbox.

Фокус также писал о том, что фанаты Xbox стали тайным оружием Украины в войне с Россией.