Грати в Playstation та Xbox корисніше для мозку за фізичні вправи, — дослідження

Гра в Playstation та Xbox насправді може бути кориснішою для здоров'я мозку, ніж фізичні вправи, адже покращує пам'ять, міркування та здатність до розв'язання проблем.

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Водночас фізичні вправи зовсім не покращують когнітивні навички, йдеться у новому дослідженні, про яке пише Daily Star.

"Люди, які регулярно займаються фізичними вправами, не мають кращої пам'яті та не покращують свої здібності до розв'язання проблем. Але це відбувається після регулярних ігор на консолях Xbox або Playstation", — йдеться у матеріалі.

Професор неврології Університету Західного Онтаріо Адріан Оуен виявив, що відеоігри покращують когнітивні навички, оскільки вони "вчать людей думати".

"Кількість фізичних вправ, які, за словами людей, вони виконують, не пов'язана з їхніми когнітивними здібностями, тому люди, які регулярно тренуються, не мають кращої пам'яті, вони не вирішують проблеми краще", — зазначив Оуен.

За його словами, сучасні відеоігри, такі як Майнкрафт чи Цивілізація, побудовані на головоломках.

"Вони включають логіку, вони включають розв'язання проблем. Я думаю, що за допомогою цих ігор ми вчимо людей думати", — наголосив науковець.

Водночас він нагадав, що ВООЗ раніше заявляла, що "регулярна помірна та інтенсивна фізична активність має позитивний вплив на когнітивні процеси".

Нагадаємо, Європейський Союз зупинить експорт до РФ консолей PlayStation та Xbox.

Фокус також писав про те, що фанати Xbox стали таємною зброєю України у війні з Росією.