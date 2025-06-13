"Дорога смерти" длиной в 16 000 км: как рептилиям удалось пережить массовое вымирание Земли

В новом исследовании ученые обнаружили, как миллионы лет назад рептилиям удалось пережить крупнейшее массовое вымирание в истории планеты: животные совершили невероятных 16 000-километровый поход на выживание.

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Новое исследование предполагает, что некоторые из самых ранних предков динозавров и крокодилов сумели мигрировать по обширным, смертельно опасным регионам Земли более 250 миллионов лет назад. Эти выносливые рептилии, известные как архозавроморфы, жили в триасовый период и, как считают ученые, прошли до 16 000 километров по территориям, которые когда-то считались слишком жаркими и негостеприимными для жизни, об этом говорится в журнале Nature Ecology and Evolution, пишет Knowridge.

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Крупнейшее массовое вымирание на Земле

Исследование было проведено учеными из Университета Бирмингема и Университета Бристоля и проливает свет на то, как эти ранние рептилии распространились по всему миру после крупнейшего массового вымирания в конце пермского периода. Отметим, что оно считается одним из самых разрушительных событий в истории Земли.

Известно, что это вымирание уничтожило более половины всех наземных животных и около 81% морских видов, оставив после себя планету, которая была почти безжизненной во многих регионах. После этой катастрофы мир был невероятно жарким и сухим, особенно вблизи экватора. Палеонтологи когда-то считали, что тропические регионы древнего суперконтинента Пангея были по сути мертвыми зонами, где жизнь не могла выжить. Но это новое исследование говорит об обратном.

Как рептилиям удалось пережить массовое вымирание

В новом исследовании ученые использовали новый метод моделирования, объединяющий древние ландшафтные карты с эволюционными генеалогическими древами животных. В результате команде удалось проследить, как архозавроморфы могли перемещаться по Земле.

Авторы исследования назвали свою систему ТАРДИС, вдохновленную машиной для путешествий во времени из "Доктора Кто", потому что она изучает, как этим животным удалось перемещаться как в пространстве и во времени.

Их результаты показывают, что архозавроморфы не были ограничены более прохладными частями мира. Вместо этого они смогли пережить экстремальную жару и пересечь обширные тропические пустыни, найдя новые экосистемы на другой стороне. Предполагается, что эта устойчивость могла сыграть большую роль в их дальнейшем успехе. Со временем эти рептилии эволюционировали в более знакомых нам животных, в том числе и динозавров, которые со временем будут доминировать на планете.

Жизнь процветает даже в самых суровых условиях

По словам ведущего автора исследования, доктора Джозефа Флэннери-Сазерленда, полученные ими результаты показывают, что жизнь на самом деле может сохраниться даже в самых суровых условиях. Простыми словами, даже после крупнейшего массового вымирания, погубившего большинство жизни на Земле, некоторым видам все же удалось найти выход. Например, рептилии оказались более выносливыми, чем считалось ранее.

По словам соавтора исследования, профессора Майка Бентона, новый метод помогает преодолеть разрыв между тем, что мы видим в палеонтологической летописи, и тем, что, вероятно, произошло в реальности. Исследование также показывает, что даже перед лицом катастрофы некоторые формы жизни не только выживают, но также адаптируются, путешествуют и в конечном итоге формируют будущее планеты.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейшее массовое вымирание в истории Земли 252 млн лет назад: ученые воссоздали события.