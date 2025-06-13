"Дорога смерті" завдовжки 16 000 км: як рептиліям вдалося пережити масове вимирання Землі

У новому дослідженні вчені виявили, як мільйони років тому рептиліям вдалося пережити найбільше масове вимирання в історії планети: тварини здійснили неймовірних 16 000-кілометровий похід на виживання.

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Нове дослідження припускає, що деякі з найбільш ранніх предків динозаврів і крокодилів зуміли мігрувати великими, смертельно небезпечними регіонами Землі понад 250 мільйонів років тому. Ці витривалі рептилії, відомі як архозавроморфи, жили в тріасовий період і, як вважають вчені, пройшли до 16 000 кілометрів територіями, які колись вважалися занадто спекотними та негостинними для життя, про це йдеться в журналі Nature Ecology and Evolution, пише Knowridge.

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Найбільше масове вимирання на Землі

Дослідження було проведене вченими з Університету Бірмінгема та Університету Брістоля і проливає світло на те, як ці ранні рептилії поширилися по всьому світу після найбільшого масового вимирання наприкінці пермського періоду. Зазначимо, що воно вважається однією з найбільш руйнівних подій в історії Землі.

Відомо, що це вимирання знищило понад половину всіх наземних тварин і близько 81% морських видів, залишивши по собі планету, яка була майже неживою в багатьох регіонах. Після цієї катастрофи світ був неймовірно спекотним і сухим, особливо поблизу екватора. Палеонтологи колись вважали, що тропічні регіони стародавнього суперконтиненту Пангея були по суті мертвими зонами, де життя не могло вижити. Але це нове дослідження свідчить про протилежне.

Як рептиліям вдалося пережити масове вимирання

У новому дослідженні вчені використовували новий метод моделювання, що об'єднує стародавні ландшафтні карти з еволюційними генеалогічними древами тварин. У результаті команді вдалося простежити, як архозавроморфи могли переміщатися по Землі.

Автори дослідження назвали свою систему ТАРДІС, натхненну машиною для подорожей у часі з "Доктора Хто", тому що вона вивчає, як цим тваринам вдалося переміщатися як у просторі, так і в часі.

Їхні результати показують, що архозавроморфи не були обмежені більш прохолодними частинами світу. Замість цього вони змогли пережити екстремальну спеку і перетнути великі тропічні пустелі, знайшовши нові екосистеми на іншій стороні. Передбачається, що ця стійкість могла зіграти велику роль у їхньому подальшому успіху. Згодом ці рептилії еволюціонували в більш знайомих нам тварин, зокрема й динозаврів, які згодом домінуватимуть на планеті.

Життя процвітає навіть у найсуворіших умовах

За словами провідного автора дослідження, доктора Джозефа Фленнері-Сазерленда, отримані ними результати показують, що життя насправді може зберегтися навіть у найсуворіших умовах. Простими словами, навіть після найбільшого масового вимирання, що згубило більшість життя на Землі, деяким видам все ж вдалося знайти вихід. Наприклад, рептилії виявилися більш витривалими, ніж вважалося раніше.

За словами співавтора дослідження, професора Майка Бентона, новий метод допомагає подолати розрив між тим, що ми бачимо в палеонтологічному літописі, і тим, що, ймовірно, сталося в реальності. Дослідження також показує, що навіть перед обличчям катастрофи деякі форми життя не тільки виживають, а й адаптуються, подорожують і в кінцевому підсумку формують майбутнє планети.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше масове вимирання в історії Землі 252 млн років тому: вчені відтворили події.