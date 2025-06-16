Разгадана тайна того, почему бабуины передвигаются шеренгой: у них есть веская причина

То, как группы животных движутся, является интересной частью поведения животных и теперь ученые наконец-то выяснили, почему бабуины предпочитают перемещаться по прямой линии в шеренге — никто не ожидал этого.

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Известно, что слоны могут образовывать круги, чтобы защищать молодых членов стада, тогда как киты способны координироваться, чтобы создавать спиральные кольца пузырей — это помогает в охоте. В новом исследовании ученым наконец-то удалось разгадать тайну бабуинов, которые движутся по прямой линии — причина значительно полезнее, чем могло показаться, об этом говорится в журнале Behavioral Ecology, пишет IFLScience.

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Бабуины движутся шеренгой

Ученые наблюдали за дикими бабуинами чакма (Papio ursinus) в парке Да Гама на полуострове Кап в Южной Африке. Известно, что эти виды животных движутся по прямой линии, называемой прогрессией. В предыдущих исследованиях ученые уже пытались изучить причины такого поведения животных, но никто так и не смог прийти к конкретному выводу.

В ходе исследования ученые рассмотрели четыре причины в качестве возможных причин, почему бабуины могут двигаться таким образом. Одна из теорий предполагает, что такое поведение может быть лучшим способом защиты молодых или уязвимых членов группы. Другие теории предполагают, что бабуины просто следуют за лидером группы, конкурируют за ресурсы или имеют закономерности в этих линиях, которые связаны с социальными связями внутри самой группы.

В основе загадочного поведения — дружба

По словам соавтора исследования, доцента Университета Суонси, доктора Эндрю Кинга, они с коллегами рассмотрели 78 прогрессий за 36 дней и обнаружили, что порядок павианов вовсе не был случайным. На самом деле, ученые пришли к выводу, что социальные связи и иерархия являются движущей силой порядка линии. Изученные прогрессии длились в среднем около 10 минут, а самая длинная прогрессия длилась более часа.

Более того, ученые наблюдали, что последовательный порядок, наблюдаемый у павианов, не связан с избеганием опасности или с лучшим доступом к еде и воде. Вместо этого он обусловлен тем, с кем животные связаны социально. Простыми словами, бабуины попросту двигаются со своими друзьями, что создает последовательный порядок.

Наблюдения также показывают, что прогрессия чаще всего происходила ближе к вечеру или ранним вечером, когда животные возвращались к местам ночлега. Вместо того чтобы доминирующие самцы в группе были впереди, более доминирующие члены фактически находились в середине стаи. Это противоречит идее о том, что стая следует за лидером группы, который принимает решения о том, куда идти.

Команда также обнаружила повторяемость в порядке перемещения — это предполагает, что бабуины любят тусоваться в знакомых порядках со своими товарищами. Наблюдения показали, что павианы с более низким рангом с большей вероятностью оказывались впереди или сзади, оторванные от остальных, поскольку у них было меньше близких социальных отношений. В то же время как павианы с более высоким рангом и сильной иерархией были ближе к другим павианам около середины линии.

Эти павианы с большей вероятностью оказывались в середине, но имели большую вариацию в том, какие павианы были рядом с ними, что отражает тот факт, что у них было больше социальных связей внутри группы. Простыми словами, павианы попросту предпочитают прогуливаться с друзьями, когда возвращаются в места ночевки.

Ранее Фокус писал о том, что у священных павианов в Древнем Египте была очень тяжелая жизнь: что делали с обезьянами.