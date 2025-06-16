Розгадано таємницю того, чому бабуїни пересуваються шеренгою: у них є вагома причина

Те, як групи тварин рухаються, є цікавою частиною поведінки тварин, і тепер учені нарешті з'ясували, чому бабуїни вважають за краще переміщатися по прямій лінії в шерензі — ніхто не очікував цього.

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Відомо, що слони можуть утворювати кола, щоб захищати молодих членів стада, тоді як кити здатні координуватися, щоб створювати спіральні кільця бульбашок — це допомагає в полюванні. У новому дослідженні вченим нарешті вдалося розгадати таємницю бабуїнів, які рухаються по прямій лінії — причина значно корисніша, ніж могло здатися, про це йдеться в журналі Behavioral Ecology, пише IFLScience.

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Бабуїни рухаються шеренгою

Учені спостерігали за дикими бабуїнами чакма (Papio ursinus) у парку Да Гама на півострові Кап у Південній Африці. Відомо, що ці види тварин рухаються прямою лінією, яка називається прогресією. У попередніх дослідженнях вчені вже намагалися вивчити причини такої поведінки тварин, але ніхто так і не зміг дійти конкретного висновку.

Під час дослідження вчені розглянули чотири причини як можливі причини, чому бабуїни можуть рухатися таким способом. Одна з теорій припускає, що така поведінка може бути найкращим способом захисту молодих або вразливих членів групи. Інші теорії припускають, що бабуїни просто йдуть за лідером групи, конкурують за ресурси або мають закономірності в цих лініях, пов'язані із соціальними зв'язками всередині самої групи.

В основі загадкової поведінки — дружба

За словами співавтора дослідження, доцента Університету Суонсі, доктора Ендрю Кінга, вони з колегами розглянули 78 прогресій за 36 днів і виявили, що порядок павіанів зовсім не був випадковим. Насправді вчені дійшли висновку, що соціальні зв'язки та ієрархія є рушійною силою порядку лінії. Вивчені прогресії тривали в середньому приблизно 10 хвилин, а найдовша прогресія тривала понад годину.

Ба більше, вчені спостерігали, що послідовний порядок, спостережуваний у павіанів, не пов'язаний з уникненням небезпеки або з кращим доступом до їжі та води. Замість цього він зумовлений тим, з ким тварини пов'язані соціально. Простими словами, бабуїни просто рухаються зі своїми друзями, що створює послідовний порядок.

Спостереження також показують, що прогресія найчастіше відбувалася ближче до вечора або рано ввечері, коли тварини поверталися до місць ночівлі. Замість того щоб самці, що домінують в групі, були попереду, вони фактично перебували в середині зграї. Це суперечить ідеї про те, що зграя слідує за лідером групи, який ухвалює рішення про те, куди йти.

Команда також виявила повторюваність у порядку переміщення — це передбачає, що бабуїни люблять тусуватися в знайомих порядках зі своїми товаришами. Спостереження засвідчили, що павіани з нижчим рангом з більшою ймовірністю опинялися попереду або позаду, відірвані від інших, оскільки в них було менше близьких соціальних стосунків. Водночас як павіани з вищим рангом і сильною ієрархією були ближче до інших павіанів близько середини лінії.

Ці павіани з більшою ймовірністю опинялися в середині, але мали більшу варіацію в тому, які павіани були поруч із ними, що відображає той факт, що у них було більше соціальних зв'язків усередині групи. Простими словами, павіани просто вважають за краще прогулюватися з друзями, коли повертаються в місця ночівлі.

Раніше Фокус писав про те, що у священних павіанів у Стародавньому Єгипті було дуже важке життя: що робили з мавпами.