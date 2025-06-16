Лагуна и "тройник": получено изображение мест образования звезд в Млечном Пути (фото)

Астрофотограф из США сделал потрясающую фотографию туманности Лагуна, которая излучает свет, находясь визуально под Тройной туманностью. Оба объекта являются областями активного звездообразования в нашей галактике.

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Астрофотограф Грег Мейер запечатлел красочный вид знаменитых Тройной туманности и туманности Лагуна, освещенных изнутри излучением, которое выпускают энергичные молодые звезды, пишет Spaсe.

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Обе туманности, где происходит активное образование новых звезд, вращаются вокруг центра Млечного Пути на расстоянии более 4000 световых лет от Земли. Их относительная яркость и интригующие структуры делают эти туманности популярной целью для астрофотографов и ученых, которые использовали космический телескоп Хаббл, для получения впечатляющих изображений этих объектов.

Форма туманности Лагуна, которая имеет размер 100 световых лет доминирует в нижней части изображения, а плотное звездное поле около ядра Млечного Пути служит фоном для вида на глубокий космос. Можно увидеть скопления ярких, энергичных звезд, формирующих узлы межзвездных облаков ближе к нижней части изображения, в то время как более плотные нити звездообразующего материала вырезают темные профили на фоне облученного материала за его пределами.

Туманность Лагуна и Тройная туманность Фото: space.com

В правом верхнем углу изображения находится Тройная туманность, которая получила название из-за того, что является трехдольной, а ее размер оценивают в 50 световых лет. Колоссальные полосы космической пыли можно увидеть силуэтами на фоне светящегося облака межзвездного газа, образующего большую часть Тройной туманности. Яркую точку света можно увидеть в изгибе, где пересекаются две пылевые полосы, что свидетельствует о наличии популяции недавно образовавшихся массивных звезд. Эти звезды ранее наблюдал космический телескоп Хаббл.

Тройная туманность, снимок телескопа Хаббл Фото: NASA

Мейер запечатлел свет, излучаемый туманностью Лагуна и Тройной туманностью, в течение 34 часов, наблюдая за этими объектами под темным небом Аризоны.

Как уже писал Фокус, одну из планет Солнечной системы можно озеленить: названы три простых этапа. Терраформирование других планет Солнечной системы долгое время оставалось в области научной фантастики. С развитием технологий, эта идея теперь кажется не настолько невозможной, поэтому ученые составили простой план того, как люди могли бы совершить такой монументальный инженерный подвиг.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили недостающие черные дыры Вселенной. Уже несколько десятилетий астрономы считают, что кроме известных двух типов черных дыр, существует еще один, который не удалось обнаружить. Теперь же ученые считают, что они нашли эти неуловимые черные дыры.