Лагуна і "трійник": отримано зображення місць утворення зірок у Чумацькому Шляху (фото)

Астрофотограф зі США зробив приголомшливу фотографію туманності Лагуна, яка випромінює світло, перебуваючи візуально під Потрійною туманністю. Обидва об'єкти є областями активного зореутворення в нашій галактиці.

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Астрофотограф Грег Мейєр сфотографував барвистий вигляд знаменитих Потрійної туманності і туманності Лагуна, освітлених зсередини випромінюванням, яке випускають енергійні молоді зірки, пише Spacе .

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Обидві туманності, де відбувається активне утворення нових зірок, обертаються навколо центру Чумацького Шляху на відстані понад 4000 світлових років від Землі. Їхня відносна яскравість та інтригуючі структури роблять ці туманності популярною ціллю для астрофотографів і вчених, які використовували космічний телескоп Габбл, для отримання вражаючих зображень цих об'єктів.

Форма туманності Лагуна, що має розмір 100 світлових років домінує в нижній частині зображення, а щільне зоряне поле біля ядра Чумацького Шляху слугує тлом для виду на глибокий космос. Можна побачити скупчення яскравих, енергійних зірок, що формують вузли міжзоряних хмар ближче до нижньої частини зображення, тоді як щільніші нитки зіркоутворювального матеріалу вирізають темні профілі на тлі опроміненого матеріалу за його межами.

Туманність Лагуна і Потрійна туманність Фото: space.com

У правому верхньому кутку зображення розташована Потрійна туманність, яка отримала назву через те, що є тридольною, а її розмір оцінюють у 50 світлових років. Колосальні смуги космічного пилу можна побачити силуетами на тлі світної хмари міжзоряного газу, що утворює більшу частину Потрійної туманності. Яскраву точку світла можна побачити у вигині, де перетинаються дві пилові смуги, що свідчить про наявність популяції нещодавно утворених масивних зірок. Ці зірки раніше спостерігав космічний телескоп Хаббл.

Потрійна туманність, знімок телескопа Хаббл Фото: solar-system

Мейєр зафіксував світло, що випромінюється туманністю Лагуна і Потрійною туманністю, протягом 34 годин, спостерігаючи за цими об'єктами під темним небом Арізони.

Як уже писав Фокус, одну з планет Сонячної системи можна озеленити: названо три простих етапи. Тераформування інших планет Сонячної системи довгий час залишалося в області наукової фантастики. З розвитком технологій, ця ідея тепер здається не настільки неможливою, тому вчені склали простий план того, як люди могли б зробити такий монументальний інженерний подвиг.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили відсутні чорні діри Всесвіту. Уже кілька десятиліть астрономи вважають, що крім відомих двох типів чорних дір, існує ще один, який не вдалося виявити. Тепер же вчені вважають, що вони знайшли ці невловимі чорні діри.