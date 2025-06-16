У самой отдаленной цепи островов найдена "страна чудес": никто не знал, что она существует

Глубоководная экспедиция к одной из самых отдаленных островных цепей Земли сделала потрясающие снимки яркой «страны чудес», расположенной на гидротермальных источниках. Любопытно, что о существование этой экосистемы ранее никто не знал.

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Путешествие на борту исследовательского судна Falkor Института океана имени Шмидта продлилось 35 дней и было частью гонки Ocean Census по документированию морской жизни. Исследователи отмечают, что подобные глубоководные экспедиции сегодня особенно важны, так как позволяют ученым изучить уникальные среды, которые вскоре могут быть утрачены из-за целого ряда угроз, в том числе изменения климата и глубоководной добычи ископаемых, пишет Science Alert.

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Подводная страна чудес

В ходе этой экспедиции международная группа исследователей отправилась на южные Сандвичевы острова в Южной Атлантике недалеко от Антарктиды, где расположена самая глубокая впадина Южного океана. Команда столкнулась с подводными землетрясениями, ураганными ветрами, высокими волнами и айсбергами, а также сделала несколько невероятных открытий.

За время подводной экспедиции ученые сделали множество открытий и многие из них оказались удивительными. Например, команда обнаружила ярко-красный коралловый сад, процветающий на подводной горе Хампбэк, недалеко от самых мелких гидротермальных источников региона на глубине около 700 метров.

Известно, что самая высокая труба источника достигала четырех метров в высоту, демонстрируя множество форм жизни, в том числе морских желудей и улиток. Отметим, что эти гидротермальные источники на северо-восточной стороне кальдеры Квест являются единственными источниками Южных Сандвичевых островов, исследованными с помощью дистанционно управляемого аппарата.

По словам гидрографа Дженни Гейлс из Плимутского университета в Великобритании, открытие этих гидротермальных источников было невероятным моментом, поскольку ранее их никогда здесь не наблюдали.

Гидротермальные источники являются центрами жизни в глубоком море Фото: Schmidt Ocean Institute

Уникальные обитатели экосистемы

Команда отмечает, что некоторые образцы на самом деле заслуживают внимания, например: изящный голожаберник, сфотографированный на глубине 268 метров в почти замерзающих водах к востоку от острова Монтегю. Рядом было запечатлено нечто немного более любопытное: рыба-макрурус с паразитическими веслоногими рачками.

Яйца улитки на черном коралле Фото: Schmidt Ocean Institute

Ученые также обнаружили толстый крохотный морской огурец, обнаруженный на глубине около 650 метров под поверхностью моря в Сондерс-Ист. Команда также впервые в истории запечатлела Akarotaxis aff. — вид рыбы-дракона, которому удавалось избегать объективов ученых последние два года с момента открытия.

По словам соавтора исследования, морского биолога Мишель Тейлор, эта экспедиция предоставила возможность заглянуть в одну из самых отдаленных и биологически богатых частей нашего океана.

Рыба-макрурус с паразитическими веслоногими рачками Фото: Schmidt Ocean Institute

Ранее Фокус писал о том, что под морским дном Земли впервые обнаружили жизнь.