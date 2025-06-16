Біля найвіддаленішого ланцюга островів знайдено "країну чудес": ніхто не знав, що вона існує

Глибоководна експедиція до одного з найвіддаленіших острівних ланцюгів Землі зробила приголомшливі знімки яскравої "країни чудес", розташованої на гідротермальних джерелах. Цікаво, що про існування цієї екосистеми раніше ніхто не знав.

Related video

Подорож на борту дослідницького судна Falkor Інституту океану імені Шмідта тривала 35 днів і була частиною перегонів Ocean Census з документування морського життя. Дослідники зазначають, що подібні глибоководні експедиції сьогодні особливо важливі, оскільки дають змогу вченим вивчити унікальні середовища, які незабаром можуть бути втрачені через цілу низку загроз, зокрема зміну клімату і глибоководний видобуток копалин, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Підводна країна чудес

Під час цієї експедиції міжнародна група дослідників вирушила на південні Сандвічеві острови в Південній Атлантиці недалеко від Антарктиди, де розташована найглибша западина Південного океану. Команда зіткнулася з підводними землетрусами, ураганними вітрами, високими хвилями й айсбергами, а також зробила кілька неймовірних відкриттів.

За час підводної експедиції вчені зробили безліч відкриттів, і багато з них виявилися дивовижними. Наприклад, команда виявила яскраво-червоний кораловий сад, що процвітає на підводній горі Хампбек, недалеко від найдрібніших гідротермальних джерел регіону на глибині близько 700 метрів.

Відомо, що найвища труба джерела досягала чотирьох метрів заввишки, демонструючи безліч форм життя, зокрема морських жолудів і равликів. Зазначимо, що ці гідротермальні джерела на північно-східній стороні кальдери Квест є єдиними джерелами Південних Сандвічевих островів, дослідженими за допомогою дистанційно керованого апарату.

За словами гідрографа Дженні Гейлс із Плімутського університету у Великій Британії, відкриття цих гідротермальних джерел було неймовірним моментом, оскільки раніше їх ніколи тут не спостерігали.

Гідротермальні джерела є центрами життя в глибокому морі Фото: Schmidt Ocean Institute

Унікальні мешканці екосистеми

Команда зазначає, що деякі зразки насправді заслуговують на увагу, наприклад: витончений голожаберник, сфотографований на глибині 268 метрів у водах, що майже замерзають, на схід від острова Монтегю. Поруч було зафіксовано щось трохи цікавіше: риба-макрурус із паразитичними веслоногими рачками.

Яйця равлика на чорному коралі Фото: Schmidt Ocean Institute

Вчені також виявили товстий крихітний морський огірок, виявлений на глибині близько 650 метрів під поверхнею моря в Сондерс-Іст. Команда також уперше в історії зафіксувала Akarotaxis aff. — вид риби-дракона, якому вдавалося уникати об'єктивів учених останні два роки з моменту відкриття.

За словами співавтора дослідження, морського біолога Мішель Тейлор, ця експедиція надала можливість зазирнути в одну з найвіддаленіших і біологічно багатих частин нашого океану.

Риба-макрурус із паразитичними веслоногими рачками Фото: Schmidt Ocean Institute

Раніше Фокус писав про те, що під морським дном Землі вперше виявили життя.