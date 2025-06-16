Странные "монстры" убивают добычу, покрывая ее токсичным шелком: ученые не ожидали такого

Исследователи впервые раскрыли секрет того, как обычные пауки-кружевники используют удивительную стратегию охоты — они не кусают добычу, как это делают большинство известных пауков, но используют токсичную паутину.

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Исследовательская группа обнаружила, что пауки-кружевники (Uloborus plumipes), как и большинство других пауков, убивают свою добычу ядом, однако используют совершенно иную стратегию. Представители этого вида вовсе не впрыскивают яд в жертву, а покрывают ее паутиной, а затем наносят на шелк отрыгнутые токсины, об этом говорится в журнале BMC Biology, пишет PHYS.org.

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Уникальная стратегия охоты пауков

В ходе исследования ученые собрали несколько образцов пауков и изучили их под микроскопом в лаборатории — команда наблюдала, как они охотятся.

Известно, что большинство известных науке пауков убивают свою добычу, впрыскивая яд с помощью клыков. Однако пауки-кружевники используют иную стратегию: покрывают добычу шелком и отрыгнутыми токсинами.

Впервые уникальное поведение пауков было замечено учеными 94 года назад: ученые заметили, что пауки-кружевники отрыгивали токсин и использовали его для смягчения шелка после того, как он был спряден, а затем использует шелк в качестве "орудия" убийства. В новом исследовании ученые решили проверить, было ли почти 100-летнее описание верным.

Клыки Uloborus plumipes и Parasteatoda tepidariorum. У AU. plumipes на кончиках клыков имеются небольшие ямки Фото: BMC Biology

Лабораторные исследования пауков

Команда отловила несколько образцов для тестирования в лаборатории. Пауков-кружевников поместили несколько особей под микроскоп и обнаружили, что у всех у них отсутствуют ядовитые железы на голове, которые обычно можно заметить у пауков. Вместо этого они обнаружили маленькие мышцы странной формы, а также то, что у паучьих клыков вообще нет каналов для введения чего-либо.

Ученые подробнее изучили пауков и обнаружили гены, кодирующие токсины, были высоко выражены в средней кишке паука. Тестирование токсина показало, что он не такой, как те, которые вырабатывают другие пауки. В то же время инъекции токсина плодовым мушкам показали, что он невероятно смертоносен. Теперь ученые подозревают, что мышцы на голове помогают паукам выталкивать токсин.

Отметим, что ранее пауки-кружевники считались безвредными из-за отсутствия ядовитых желез. Однако новое исследование указывает на то, что у них есть эффективный способ усмирения добычи. Результаты исследования не только проливают свет на эволюцию пауков, но и могут проложить путь для будущих исследований новых токсинов.

Эксперименты над пауками

Исследовательская группа из Университета Байройта сумела сделать то, чего никто до нее не делал: успешно применить революционную систему редактирования генов CRISPR-Cas9 к пауку. CRISPR-Cas9, которую часто называют молекулярными ножницами, позволяет ученым с точностью вырезать и вставлять участки ДНК. В результате ученым удалось заставить пауков плести светящуюся паутину.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.