Дивні "монстри" вбивають здобич, покриваючи її токсичним шовком: науковці не очікували такого

Дослідники вперше розкрили секрет того, як звичайні павуки-кружевники використовують дивовижну стратегію полювання — вони не кусають здобич, як це роблять більшість відомих павуків, а використовують токсичну павутину.

Related video

Дослідницька група виявила, що павуки-кружевники (Uloborus plumipes), як і більшість інших павуків, вбивають свою здобич отрутою, проте використовують зовсім іншу стратегію. Представники цього виду зовсім не впорскують отруту в жертву, а покривають її павутиною, а потім наносять на шовк відригнуті токсини, про це йдеться в журналі BMC Biology, пише PHYS.org.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Унікальна стратегія полювання на павуків

Під час дослідження вчені зібрали кілька зразків павуків і вивчили їх під мікроскопом у лабораторії — команда спостерігала, як вони полюють.

Відомо, що більшість відомих науці павуків вбивають свою здобич, впорскуючи отруту за допомогою іклів. Однак павуки-кружевники використовують іншу стратегію: вкривають здобич шовком і відригнутими токсинами.

Уперше унікальна поведінка павуків була помічена вченими 94 роки тому: вчені помітили, що павуки-кружевники відригували токсин і використовували його для пом'якшення шовку після того, як його сховали, а потім використовують шовк як "знаряддя" вбивства. У новому дослідженні вчені вирішили перевірити, чи був майже 100-річний опис вірним.

Ікла Uloborus plumipes і Parasteatoda tepidariorum. У AU. plumipes на кінчиках іклів є невеликі ямки Фото: BMC Biology

Лабораторні дослідження павуків

Команда відловила кілька зразків для тестування в лабораторії. Павуків-кружевників помістили кілька особин під мікроскоп і виявили, що у всіх у них відсутні отруйні залози на голові, які зазвичай можна помітити у павуків. Замість цього вони виявили маленькі м'язи дивної форми, а також те, що павукові ікла взагалі не мають каналів для введення чого-небудь.

Вчені детальніше вивчили павуків і виявили гени, що кодують токсини, були високо виражені в середній кишці павука. Тестування токсину показало, що він не такий, як ті, які виробляють інші павуки. Водночас ін'єкції токсину плодовим мушкам показали, що він неймовірно смертоносний. Тепер учені підозрюють, що м'язи на голові допомагають павукам виштовхувати токсин.

Зазначимо, що раніше павуки-кружевники вважалися нешкідливими через відсутність отруйних залоз. Однак нове дослідження вказує на те, що в них є ефективний спосіб приборкання здобичі. Результати дослідження не тільки проливають світло на еволюцію павуків, а й можуть прокласти шлях для майбутніх досліджень нових токсинів.

Експерименти над павуками

Дослідницька група з Університету Байройта зуміла зробити те, чого ніхто до неї не робив: успішно застосувати революційну систему редагування генів CRISPR-Cas9 до павука. CRISPR-Cas9, яку часто називають молекулярними ножицями, дає змогу вченим з точністю вирізати та вставляти ділянки ДНК. У результаті вченим вдалося змусити павуків плести світну павутину.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни володіють унікальними навичками хребетних.