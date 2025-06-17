Германский воин с темным прошлым: археологи раскопали таинственное захоронение (фото)

Недавние археологические раскопки в Германии обнаружили редкое захоронение, которому более 1600 лет. Могила, найденная накануне строительства в районе Дельбрюк, содержала кремированные останки и предметы, указывающие на взаимодействие между местными и римскими традициями.

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Эксперты Регионального объединения Вестфалия-Липпе (LWL) во главе с руководителем раскопок Свеном Книппшильдом обнаружили на месте почти 400 археологических объектов, пишет Arkeonews.

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Среди них была кремационная могила, которая содержала погребальный инвентарь римской эпохи, в частности наконечник копья, фибулы, огнеупорную сталь, фрагменты костяного гребешка и изящную пряжку для ремня в форме головы животного.

Археологи также обнаружили колодец, сделанный из выдолбленных стволов деревьев Фото: EggensteinExca/S. Knippschild

Эти артефакты, особенно пряжка в военном стиле, указывают на то, что человек, возможно, служил в римской армии — вероятно, германский воин, который имел непосредственный опыт римской военной жизни.

"Эта находка является исключительной, — сказал Книппшильд, — Она не только подтверждает военные связи между местным населением и Римской империей, но и показывает, насколько глубоко эти культуры были переплетены в период поздней античности".

Эти артефакты указывают на то, что человек, возможно, служил в римской армии Фото: LWL-Archäologie für Westfalen / A. Madziala

Археологи также обнаружили колодец, сделанный из выдолбленных стволов деревьев. Сначала считалось, что это сооружение предназначалось для домашнего скота, но вместо этого в нем сохранились различные органические материалы — кожа, деревянные изделия и даже крыло насекомого. Резная отметка на одной балке намекает на то, что она была повторно использована из дома.

Над колодцем нашли богатый на уголь слой с сожженными костями, стеклянными бусинами и другими предметами, которые могут свидетельствовать о ритуальном жертвоприношении или символическом закрытии места. Среди артефактов была большая зеленая бусина и две меньшие, возможно, остатки символической кремации.

Для лучшего понимания находок ученые проведут дальнейшие исследования, в частности радиоуглеродный анализ, дендрохронологию и исследования растительных и человеческих остатков. Эти усилия направлены на реконструкцию культурного и экологического контекста захоронения.

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Раскопки были проведены накануне строительства, и местные власти отметили важность баланса между прогрессом и наследием.

"Это открытие добавляет важную главу в нашу региональную историю", — сказал мэр Дельбрюка Вернер Пайц.

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