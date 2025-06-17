Германський воїн з темним минулим: археологи розкопали таємниче поховання (фото)

Нещодавні археологічні розкопки в Німеччині виявили рідкісне поховання, якому понад 1600 років. Могила, знайдена напередодні будівництва в районі Дельбрюк, містила кремовані останки та предмети, що вказують на взаємодію між місцевими та римськими традиціями.

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Експерти Регіонального об'єднання Вестфалія-Ліппе (LWL) на чолі з керівником розкопок Свеном Кніппшильдом виявили на місці майже 400 археологічних об'єктів, пише Arkeonews.

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Серед них була кремаційна могила, яка містила поховальний інвентар римської епохи, зокрема наконечник списа, фібули, вогнетривку сталь, фрагменти кістяного гребінця та витончену пряжку для ременя у формі голови тварини.

Археологи також виявили колодязь, зроблений із видовбаних стовбурів дерев Фото: EggensteinExca/S. Knippschild

Ці артефакти, особливо пряжка у військовому стилі, вказують на те, що людина, можливо, служила в римській армії — ймовірно, германський воїн, який мав безпосередній досвід римського військового життя.

"Ця знахідка є винятковою, — сказав Кніппшильд. — Вона не лише підтверджує військові зв'язки між місцевим населенням та Римською імперією, але й показує, наскільки глибоко ці культури були переплетені в період пізньої античності".

Ці артефакти вказують на те, що людина, можливо, служила в римській армії Фото: LWL-Archäologie für Westfalen / A. Madziala

Археологи також виявили колодязь, зроблений із видовбаних стовбурів дерев. Спочатку вважалося, що ця споруда призначалася для домашньої худоби, але натомість у ній збереглися різноманітні органічні матеріали — шкіра, дерев'яні вироби і навіть крило комахи. Різьблена позначка на одній балці натякає на те, що вона була повторно використана з будинку.

Над колодязем знайшли багатий на вугілля шар зі спаленими кістками, скляними намистинами та іншими предметами, які можуть свідчити про ритуальне жертвоприношення або символічне закриття місця. Серед артефактів була велика зелена намистина і дві менші, можливо, залишки символічної кремації.

Для кращого розуміння знахідок вчені проведуть подальші дослідження, зокрема радіовуглецевий аналіз, дендрохронологію та дослідження рослинних і людських решток. Ці зусилля спрямовані на реконструкцію культурного та екологічного контексту поховання.

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Розкопки були проведені напередодні будівництва, і місцева влада відзначила важливість балансу між прогресом і спадщиною.

"Це відкриття додає важливу главу до нашої регіональної історії", — сказав мер Дельбрюка Вернер Пайц.

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