Розкішний перекус: давньоримський фастфуд здивував археологів (фото)
Археологічні дані свідчать про те, що стародавні римляни вживали дроздів як частину повсякденної їжі. Це спростовує думку, що такі страви були лише для еліти.
Дослідники, що працюють у стародавньому місті Поллентія, розташованому на острові Майорка, виявили 165 кісток співочого дрозда (Turdus philomelos) у вигрібній ямі римської закусочної I століття до нашої ери, пише Arkeonews.
У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!
За словами Алехандро Валенсуели з Середземноморського інституту перспективних досліджень (IMEDEA), ця знахідка дає рідкісне уявлення про кулінарію та дієтичні звички римлян з робітничого класу.
"Ці птахи, ймовірно, були спіймані взимку за допомогою сіток або клейових пасток", — пояснив вчений, відзначивши їхню сезонну і практичну роль у міському раціоні.
Детальний аналіз решток показав, що більшість грудних кісток були навмисно зламані, що свідчить про те, що птахів розплющили перед приготуванням — метод, ідеальний для смаження.
Відсутність звичайних довгих кісток і наявність розтрощеної грудної кістки вказують на те, що їх готували цілими і швидко, ймовірно, смажили на сковороді в олії.
Цей спосіб збігається з деякими з тих, що використовуються в середземноморських кухнях і сьогодні. Цікаво, що стародавні рецепти Апіція та згадки Плінія Старшого описують дроздів як розкішну страву, відгодовані інжиром і подані з соусами.
Однак простіший спосіб приготування, знайдений у Полленції, свідчить про більш доступну страву. Знахідка також включала кістки курей і кроликів, що вказує на меню, призначене для швидкого і різноманітного харчування.
Заклади швидкого харчування, схожі на сучасні прилавки з їжею на винос, були центральним елементом міського життя, обслуговуючи купців, робітників і мандрівників.
Подібні свідчення з Помпеїв та інших римських пам'яток у Британії вказують на те, що швидка гаряча їжа була поширена по всій імперії, а не лише серед заможних верств населення.Важливо
Хоча свинина залишалася основою римського раціону, це дослідження підтверджує, що дрібна дичина також робила значний внесок у повсякденне харчування давніх римлян.
Раніше Фокус писав про те, що піраміди приховують під собою щось древніше за єгипетську цивілізацію.
А також ми розповідали, як національний скарб Нідерландів виявився фальшивкою.