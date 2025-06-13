Розкішний перекус: давньоримський фастфуд здивував археологів (фото)

Археологічні дані свідчать про те, що стародавні римляни вживали дроздів як частину повсякденної їжі. Це спростовує думку, що такі страви були лише для еліти.

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Дослідники, що працюють у стародавньому місті Поллентія, розташованому на острові Майорка, виявили 165 кісток співочого дрозда (Turdus philomelos) у вигрібній ямі римської закусочної I століття до нашої ери, пише Arkeonews.

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За словами Алехандро Валенсуели з Середземноморського інституту перспективних досліджень (IMEDEA), ця знахідка дає рідкісне уявлення про кулінарію та дієтичні звички римлян з робітничого класу.

"Ці птахи, ймовірно, були спіймані взимку за допомогою сіток або клейових пасток", — пояснив вчений, відзначивши їхню сезонну і практичну роль у міському раціоні.

Детальний аналіз решток показав, що більшість грудних кісток були навмисно зламані, що свідчить про те, що птахів розплющили перед приготуванням — метод, ідеальний для смаження.

Відсутність звичайних довгих кісток і наявність розтрощеної грудної кістки вказують на те, що їх готували цілими і швидко, ймовірно, смажили на сковороді в олії.

Цей спосіб збігається з деякими з тих, що використовуються в середземноморських кухнях і сьогодні Фото: Aldo Ardetti, Wikimedia Commons

Цей спосіб збігається з деякими з тих, що використовуються в середземноморських кухнях і сьогодні. Цікаво, що стародавні рецепти Апіція та згадки Плінія Старшого описують дроздів як розкішну страву, відгодовані інжиром і подані з соусами.

Однак простіший спосіб приготування, знайдений у Полленції, свідчить про більш доступну страву. Знахідка також включала кістки курей і кроликів, що вказує на меню, призначене для швидкого і різноманітного харчування.

Заклади швидкого харчування, схожі на сучасні прилавки з їжею на винос, були центральним елементом міського життя, обслуговуючи купців, робітників і мандрівників.

Подібні свідчення з Помпеїв та інших римських пам'яток у Британії вказують на те, що швидка гаряча їжа була поширена по всій імперії, а не лише серед заможних верств населення.

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Хоча свинина залишалася основою римського раціону, це дослідження підтверджує, що дрібна дичина також робила значний внесок у повсякденне харчування давніх римлян.

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