Це сталося 8000 років тому: у Південному Китаї вчені знайшли докази раннього одомашнення

Свині вперше одомашнили близько 8000 років тому в Південному Китаї. Вчені, які вивчають походження одомашнених свиней, знайшли докази того, що ці тварини споживали варену їжу та відходи з ранніх людських поселень.

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Про це пише Eurasia Review.

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Учені проаналізували останки 32 стародавніх свиней, виявлених у Цзінтоушані та Куахуцяо — двох неолітичних пам'ятках у нижній течії річки Янцзи.

"Хоча більшість диких кабанів за своєю природою агресивні, деякі з них більш дружні і менш бояться людей, і саме вони можуть жити поруч з людьми", — сказала Цзяцзин Ван з Дартмутського коледжу, яка керувала дослідженням.

Її команда виявила мінералізований наліт на зубах свиней, що містив гранули крохмалю з вареного рису, ямсу, жолудів та інших рослин, знайдених поблизу людських поселень.

Наявність яєць волосоголовців — паразитів, що розвиваються в травній системі людини — вказує на те, що ці свині споживали людські екскременти, або безпосередньо, або через забруднену їжу чи воду.

"Це додатковий доказ того, що ці свині, ймовірно, жили разом з людьми або мали з ними дуже тісні стосунки", — додала Ван.

Дикі кабани, відомі своїм великим розміром і агресивною природою, колись самостійно шукали їжу в лісових умовах.

З часом ті, що жили поблизу людей, стали меншими і менш агресивними — цей процес був зумовлений не активним розведенням, а природною привабливістю відходів, що утворювалися в ранніх сільськогосподарських громадах.

Окрім доказів, пов'язаних з харчуванням, дослідники відзначили, що зубна структура деяких свиней нагадувала зубну структуру сучасних домашніх свиней, маючи менші зуби та інші фізичні зміни, характерні для одомашнення.

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Ці висновки важливі не тільки для розуміння одомашнення тварин, але й для вивчення того, як взаємодія між людьми і тваринами сприяла ранньому поширенню хвороб.

Наявність людських паразитів у останках свиней свідчить про те, що тісне співіснування могло сприяти поширенню інфекційних хвороб, додаючи новий аспект до вивчення ранніх людських суспільств та їхнього середовища.

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