Это произошло 8000 лет назад: в Южном Китае ученые нашли доказательства раннего одомашнивания

Свиньи впервые одомашнили около 8000 лет назад в Южном Китае. Ученые, изучающие происхождение одомашненных свиней, нашли доказательства того, что эти животные потребляли вареную пищу и отходы из ранних человеческих поселений.

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Об этом пишет Eurasia Review.

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Ученые проанализировали останки 32 древних свиней, обнаруженных в Цзинтоушане и Куахуцяо — двух неолитических памятниках в нижнем течении реки Янцзы.

"Хотя большинство диких кабанов по своей природе агрессивны, некоторые из них более дружелюбны и менее боятся людей, и именно они могут жить рядом с людьми", — сказала Цзяцзин Ван из Дартмутского колледжа, которая руководила исследованием.

Ее команда обнаружила минерализованный налет на зубах свиней, содержащий гранулы крахмала из вареного риса, ямса, желудей и других растений, найденных вблизи человеческих поселений.

Наличие яиц власоглава — паразитов, развивающихся в пищеварительной системе человека — указывает на то, что эти свиньи потребляли человеческие экскременты, либо непосредственно, либо через загрязненную пищу или воду.

"Это дополнительное доказательство того, что эти свиньи, вероятно, жили вместе с людьми или имели с ними очень тесные отношения", — добавила Ван.

Дикие кабаны, известные своим большим размером и агрессивной природой, когда-то самостоятельно искали пищу в лесных условиях.

Со временем те, что жили вблизи людей, стали меньше и менее агрессивными — этот процесс был обусловлен не активным разведением, а естественной привлекательностью отходов, которые образовывались в ранних сельскохозяйственных общинах.

Кроме доказательств, связанных с питанием, исследователи отметили, что зубная структура некоторых свиней напоминала зубную структуру современных домашних свиней, имея меньшие зубы и другие физические изменения, характерные для одомашнивания.

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Эти выводы важны не только для понимания одомашнивания животных, но и для изучения того, как взаимодействие между людьми и животными способствовало раннему распространению болезней.

Наличие человеческих паразитов в останках свиней свидетельствует о том, что тесное сосуществование могло способствовать распространению инфекционных болезней, добавляя новый аспект к изучению ранних человеческих обществ и их среды обитания.

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