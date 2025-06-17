Чрезвычайно самоуверенны: почему не стоит вступать в спор со сторонниками теории плоской Земли

В новом исследовании ученые назвали вескую причину, по которой никогда не стоит вступать в дискуссию со сторонниками теорий о том, что Землей правит сообщество рептилоидов гуманоидов, а также тех, кто верит, что наша планета плоская.

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Когда дело доходит до теорий заговора, существуют некоторые довольно экстремальные: например, некоторые люди свято верят в том, что Земля плоская, а другие придерживаются мнения о том, что миром управляет тайное общество гуманоидов. Теперь, в новом исследовании, ученые нашли объяснение тому, почему люди, верящие в эти концепции, вероятно, чрезвычайно самоуверенны, пишет Daily Mail.

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Не следует вступать в спорт со сторонниками теории заговоров

Анализ восьми исследований выявил устойчивую тенденцию среди людей, верящих в теории заговора: они, как правило, чрезмерно уверены в своих когнитивных способностях и значительно переоценивают, насколько другие с ними согласны.

Например, ученые из Корнелльского университета провели исследование в попытках понять, почему люди верят в дики утверждения, особенно те, которые были широко отвергнуты экспериментами и широкой общественностью.

В ходе исследования ученые провели восемь отдельных исследований с участием 4181 участника в США — реципиентам предложили выполнить различные когнитивные задания. Их также просили оценить, насколько хорошо, по их мнению, они справились.

В результате ученые смогли выяснить, насколько самоуверенными были реципиенты. Более того, участник, набравший низкие баллы, считал, что справился хорошо. Затем команда сравнила эти баллы самоуверенности с тем, насколько сильно люди поддерживали теории заговора, включая то, что высадка на Луну была фальшивкой или что вакцины являются частью правительственного заговора. Результаты обнаружили сильную связь между самоуверенностью и верой в крайние теории заговора.

Откуда такая уверенность в своих убеждениях

Команда также обнаружила, что, хотя только 12% участников верили в теории заговора, те, кто верил в них, считали, что девять из десяти человек разделяют их взгляды. Эффект "ложного консенсуса" был сильнее всего среди самых самоуверенных людей, которые не только верили в неверные вещи, но и ошибочно предполагали, что большинство других разделяют их взгляды.

По словам автора исследования, доцента Корнелльского университета Гордона Пенникука, одной из отличительных черт сторонников теории заговора является не то, что их убеждения основаны на плохих доказательствах, но и в том, что они кажутся невероятно уверенными в своих убеждениях.

Склонность к самоуверенности в целом может увеличить вероятность того, что кто-то, так сказать, провалится в кроличью нору и поверит в теории заговора. К слову, результаты нового исследования противоречит преобладающему мнению о сторонниках теорий заговора: они знают, что придерживаются маргинальных убеждений, и наслаждаются этим фактом. На самом деле, по словам ученых, убеждения сторонников теорий заговора, похоже, не просто находятся на грани, но также, вероятно, не осознают насколько близко к ней находятся.

Почему люди верят в сомнительные теории?

По словам ученых, некоторые исследования подтверждают идею о том, что заговоры удовлетворяют важные потребности и мотивы. Однако результаты нового исследования подтверждают аргумент о том, что важным элементом веры в заговор является когнитивный аспект.

Результаты новой работы также указывают на то, что верующие в заговор характеризуются более слабыми аналитическими навыками рассуждения и, в той же степени, более сильной склонностью к самоуверенности. Эта самоуверенность также связана со склонностью в значительной степени не осознавать, что большинство других не согласны с теориями заговора.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему одни люди верят в теории заговора, а другие нет.