Надзвичайно самовпевнені: чому не варто вступати в суперечку з прихильниками теорії плоскої Землі

У новому дослідженні вчені назвали вагому причину, через яку ніколи не варто вступати в дискусію з прихильниками теорій про те, що Землею править спільнота рептилоїдів-гуманоїдів, а також тих, хто вірить, що наша планета пласка.

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Коли справа доходить до теорій змови, існують деякі доволі екстремальні: наприклад, деякі люди свято вірять у те, що Земля пласка, а інші дотримуються думки про те, що світом керує таємне товариство гуманоїдів. Тепер, у новому дослідженні, вчені знайшли пояснення тому, чому люди, які вірять у ці концепції, ймовірно, надзвичайно самовпевнені, пише Daily Mail.

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Не слід вступати в спорт із прихильниками теорії змов

Аналіз восьми досліджень виявив стійку тенденцію серед людей, які вірять у теорії змови: вони, як правило, надмірно впевнені у своїх когнітивних здібностях і значно переоцінюють, наскільки інші з ними погоджуються.

Наприклад, вчені з Корнелльського університету провели дослідження в спробах зрозуміти, чому люди вірять у дикі твердження, особливо ті, що були широко відкинуті експериментами та широкою громадськістю.

Під час дослідження вчені провели вісім окремих досліджень за участю 4181 учасника в США — реципієнтам запропонували виконати різні когнітивні завдання. Їх також просили оцінити, наскільки добре, на їхню думку, вони впоралися.

У результаті вчені змогли з'ясувати, наскільки самовпевненими були реципієнти. Ба більше, учасник, який набрав низькі бали, вважав, що впорався добре. Потім команда порівняла ці бали самовпевненості з тим, наскільки сильно люди підтримували теорії змови, включно з тим, що висадка на Місяць була фальшивкою або що вакцини є частиною урядової змови. Результати виявили сильний зв'язок між самовпевненістю і вірою в крайні теорії змови.

Звідки така впевненість у своїх переконаннях

Команда також виявила, що, хоча тільки 12% учасників вірили в теорії змови, ті, хто вірив у них, вважали, що дев'ять із десяти людей поділяють їхні погляди. Ефект "помилкового консенсусу" був найсильнішим серед найбільш самовпевнених людей, які не тільки вірили в невірні речі, а й помилково припускали, що більшість інших поділяють їхні погляди.

За словами автора дослідження, доцента Корнелльського університету Гордона Пеннікука, однією з характерних рис прихильників теорії змови є не те, що їхні переконання ґрунтуються на поганих доказах, а й те, що вони здаються неймовірно впевненими у своїх переконаннях.

Схильність до самовпевненості загалом може збільшити ймовірність того, що хтось, так би мовити, провалиться в кролячу нору і повірить у теорії змови. До слова, результати нового дослідження суперечать переважній думці про прихильників теорій змови: вони знають, що дотримуються маргінальних переконань, і насолоджуються цим фактом. Насправді за словами вчених, переконання прихильників теорій змови, схоже, не просто перебувають на межі, але також, імовірно, не усвідомлюють наскільки близько до неї перебувають.

Чому люди вірять у сумнівні теорії?

За словами вчених, деякі дослідження підтверджують ідею про те, що змови задовольняють важливі потреби та мотиви. Однак результати нового дослідження підтверджують аргумент про те, що важливим елементом віри в змову є когнітивний аспект.

Результати нової роботи також вказують на те, що ті, хто вірить у змову, характеризуються слабшими аналітичними навичками міркування і, тією самою мірою, сильнішою схильністю до самовпевненості. Ця самовпевненість також пов'язана зі схильністю значною мірою не усвідомлювати, що більшість інших не згодні з теоріями змови.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому одні люди вірять у теорії змови, а інші ні.