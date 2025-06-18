50 лет назад астронавты привезли с Луны стекло: только сейчас его секрет раскрыт (фото)

Астронавты миссии “Аполлон-17” в 1972 году доставили на Землю образцы лунной почвы, в которых были обнаружены крошечные стеклянные шарики. Только сейчас есть технологии, которые позволили выяснить их происхождение.

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Как выяснили ученые, крошечные стеклянные шарики образовались в результате вулканических извержений на Луне в период между 3,3 и 3,6 млрд лет назад и имеют интересные особенности. Исследование опубликовано в журнале Icarus, пишет Space.

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Ученые провели исследование черных и оранжевых стеклянных шариков, которые были обнаружены в образцах лунной почвы, которые доставили на Землю астронавты NASA в 1972 году. Эти образцы были собраны на территории Моря Ясности на Луне.

По словам авторов исследования, несмотря на то, что эти стеклянные шарики размером менее миллиметра находятся на Земле уже более 50 лет, только теперь есть технологии, которые позволили раскрыть их секрет.

Оранжевые и черные стеклянные шарики образовались, когда потоки лавы, извергающиеся из вулканов, быстро охлаждались в холодном вакууме на поверхности Луны. Примерно 3,5 млрд лет назад Луна имела сильную вулканическую активность, что позволило образовать покрытые лавой темные равнины, известные как лунные моря.

Крошечные стеклянные шарики образовались в результате вулканических извержений на Луне в период между 3,3 и 3,6 млрд лет назад Фото: space.com

Ученые применили разные методы анализа, чтобы узнать больше о вулканических условиях, в которых образовались стеклянные шарики, включая атомную томографию, сканирующую электронную микроскопию и рентгеновскую спектроскопию.

Исследование позволило получить данные о давлении, температуре и химии среды, в которой формировались стеклянные шарики. По словам ученых, само их существование является доказательством того, что на Луне были сильные извержения лавы, которые можно наблюдать на Земле.

Но цвет, форма и химический состав лунных стеклянных шариков совершенно не похожи на их земные аналоги. Анализ показал, что стеклянные шарики покрыты слоем толщиной менее 100 нанометров, который осаждался на них в виде конденсированного пара из вулканических облаков. Изучение этих слоев дало больше информации о лунном вулканизме.

Слои на поверхности шариков не гладкие, а имеют разнообразные неровности Фото: space.com

Слои на поверхности шариков не гладкие, а имеют разнообразные неровности. В частности, крошечные холмики имеют основание, которое богаче железом, чем их верхние поверхности. Это связано с тем, как давление в потоке лавы быстро снижалось за короткое время, которое потребовалось для осаждения материала на поверхности шариков.

Ученые обнаружили, что в черных шариках находится много кристаллов сульфида цинка, и моделирование показало, что водород и сера были основными элементами в вулканических газовых облаках, которые их образовали. В оранжевых шариках очень мало кристаллов сульфида цинка. Это говорит об изменении со временем условий вулканического извержения, которое привело к образованию черных и оранжевых шариков.

Как уже писал Фокус, Китай провел испытание космического корабля для полетов на Луну. Эта страна надеется, что надеется, что первыми в XXI веке высадятся на Луну именно китайские астронавты, а не американцы.

Также Фокус писал о том, какой вулкан является самым высоким в Солнечной системе. Он находится не на Земле, а на Марсе.