50 років тому астронавти привезли з Місяця скло: тільки зараз його секрет розкрито (фото)

Астронавти місії "Аполлон-17" 1972 року доставили на Землю зразки місячного ґрунту, в яких було виявлено крихітні скляні кульки. Тільки зараз є технології, які дали змогу з'ясувати їхнє походження.

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Як з'ясували вчені, крихітні скляні кульки утворилися внаслідок вулканічних вивержень на Місяці в період між 3,3 і 3,6 млрд років тому і мають цікаві особливості. Дослідження опубліковано в журналі Icarus, пише Space.

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Вчені провели дослідження чорних і помаранчевих скляних кульок, які були виявлені в зразках місячного ґрунту, які доставили на Землю астронавти NASA в 1972 році. Ці зразки були зібрані на території Моря Ясності на Місяці.

За словами авторів дослідження, незважаючи на те, що ці скляні кульки розміром менше ніж міліметр перебувають на Землі вже понад 50 років, тільки тепер є технології, які дали змогу розкрити їхній секрет.

Помаранчеві та чорні скляні кульки утворилися, коли потоки лави, що вивергаються з вулканів, швидко охолоджувалися в холодному вакуумі на поверхні Місяця. Приблизно 3,5 млрд років тому Місяць мав сильну вулканічну активність, що дозволило утворити вкриті лавою темні рівнини, відомі як місячні моря.

Крихітні скляні кульки утворилися внаслідок вулканічних вивержень на Місяці в період між 3,3 і 3,6 млрд років тому Фото: space.com

Вчені застосували різні методи аналізу, щоб дізнатися більше про вулканічні умови, в яких утворилися скляні кульки, включно з атомною томографією, скануючою електронною мікроскопією і рентгенівською спектроскопією.

Дослідження дало змогу отримати дані про тиск, температуру і хімію середовища, в якому формувалися скляні кульки. За словами вчених, саме їхнє існування є доказом того, що на Місяці були сильні виверження лави, які можна спостерігати на Землі.

Але колір, форма і хімічний склад місячних скляних кульок абсолютно не схожі на їхні земні аналоги. Аналіз показав, що скляні кульки вкриті шаром завтовшки менше 100 нанометрів, який осідав на них у вигляді конденсованої пари з вулканічних хмар. Вивчення цих шарів дало більше інформації про місячний вулканізм.

Шари на поверхні кульок не гладкі, а мають різноманітні нерівності Фото: space.com

Шари на поверхні кульок не гладкі, а мають різноманітні нерівності. Зокрема, крихітні горбки мають основу, яка багатша на залізо, ніж їхні верхні поверхні. Це пов'язано з тим, як тиск у потоці лави швидко знижувався за короткий час, який знадобився для осадження матеріалу на поверхні кульок.

Вчені виявили, що в чорних кульках міститься багато кристалів сульфіду цинку, і моделювання показало, що водень і сірка були основними елементами у вулканічних газових хмарах, які їх утворили. У помаранчевих кульках дуже мало кристалів сульфіду цинку. Це свідчить про зміну з часом умов вулканічного виверження, яке призвело до утворення чорних і помаранчевих кульок.

Як уже писав Фокус, Китай провів випробування космічного корабля для польотів на Місяць. Ця країна сподівається, що сподівається, що першими в XXI столітті висадяться на Місяць саме китайські астронавти, а не американці.

Також Фокус писав про те, який вулкан є найвищим у Сонячній системі. Він розташований не на Землі, а на Марсі.