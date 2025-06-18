Сыграл важную роль: во Франции археологи раскопали римский город (фото)

Во время раскопок в современном городе Мелен, недалеко от Парижа, археологи обнаружили остатки большого комплекса римской эпохи. Эта находка раскрывает прошлое поселения, которое когда-то играло важную роль в римской провинции Галлия Лугдуненсис.

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Место раскопок расположено на пересечении двух важных римских дорог: декуманус под современной улицей Бель-Омбр и кардо, что соответствует улице Даммари, пишет Arkeonews.

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Эта территория площадью 3500 квадратных метров раскрывает структуру уличной сети римского Мелена, известного тогда как Метлоседум.

Город был расположен на ключевых торговых путях и на территории племени сенонов, которое граничило с другими влиятельными галльскими группами, такими как мелды, парисии и карнуты.

Эта территория площадью 3500 квадратных метров раскрывает структуру уличной сети римского Мелена Фото: Hamid AZMOUN, Inrap

Среди самых выдающихся находок — римский особняк площадью 700 м² на западе, с фундаментом из известкового раствора, центральным внутренним двориком и глубоким подвалом, оборудованным встроенными нишами, вентиляционной шахтой и лестницей.

К востоку от этого дома другое частично обнаженное здание площадью около 600 м² имеет следы повседневной бытовой деятельности. Структура охватывает то, что похоже на кухонную зону с облицовкой тегулами и керамическими трубами для воды.

Среди самых выдающихся находок — римский особняк площадью 700 м² на западе Фото: Hamid AZMOUN, Inrap

Между двумя зданиями археологи задокументировали хранилища, необлицованные подвалы и восемь колодцев, построенных из грубых известняковых блоков — признаки тесно интегрированной жилой и служебной зоны.

Остается неизвестным, были ли эти здания отдельными домами или частями одной большой резиденции, которая, если это подтвердится, была бы чрезвычайно большой для римских жилых помещений в этом регионе.

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Команда также обнаружила траншеи времен Второй мировой войны, выкопанные на соседнем школьном дворе, которые изначально предназначались для защиты гражданского населения во время воздушных бомбардировок. Среди найденных артефактов времен войны был французский шлем Адриана, датированный 1926 годом.

Ранее Фокус писал о золотом артефакте знатной египтянки. Найденное в гробнице Хатнефер в Египте во время раскопок в 1930-х годах ожерелье с амулетом в форме скарабея считалось талисманом, сопровождавшим свою владелицу в загробную жизнь.

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