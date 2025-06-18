Відіграв важливу роль: у Франції археологи розкопали римське місто (фото)

Під час розкопок у сучасному місті Мелен, неподалік від Парижа, археологи виявили залишки великого комплексу римської епохи. Ця знахідка розкриває минуле поселення, яке колись відігравало важливу роль у римській провінції Галлія Лугдуненсис.

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Місце розкопок розташоване на перетині двох важливих римських доріг: декуманус під сучасною вулицею Бель-Омбр і кардо, що відповідає вулиці Даммарі, пише Arkeonews.

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Ця територія площею 3500 квадратних метрів розкриває структуру вуличної мережі римського Мелена, відомого тоді як Метлоседум.

Місто було розташоване на ключових торгових шляхах і на території племені сенонів, що межувало з іншими впливовими галльськими групами, такими як мелди, парисії та карнути.

Ця територія площею 3500 квадратних метрів розкриває структуру вуличної мережі римського Мелена Фото: Hamid AZMOUN, Inrap

Серед найвизначніших знахідок — римський маєток площею 700 м² на заході, з фундаментом з вапняного розчину, центральним внутрішнім двориком і глибоким підвалом, обладнаним вбудованими нішами, вентиляційною шахтою та сходами.

На схід від цього будинку інша частково оголена будівля площею близько 600 м² має сліди повсякденної побутової діяльності. Структура охоплює те, що схоже на кухонну зону з облицюванням тегулами та керамічними трубами для води.

Серед найвизначніших знахідок — римський маєток площею 700 м² на заході Фото: Hamid AZMOUN, Inrap

Між двома будівлями археологи задокументували сховища, необлицьовані підвали та вісім колодязів, побудованих з грубих вапнякових блоків — ознаки тісно інтегрованої житлової та службової зони.

Залишається невідомим, чи були ці будівлі окремими будинками, чи частинками однієї великої резиденції, яка, якщо це підтвердиться, була б надзвичайно великою для римських житлових приміщень у цьому регіоні.

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Команда також виявила траншеї часів Другої світової війни, викопані на сусідньому шкільному подвір'ї, які спочатку призначалися для захисту цивільного населення під час повітряних бомбардувань. Серед знайдених артефактів часів війни був французький шолом Адріана, датований 1926 роком.

Раніше Фокус писав про золотий артефакт знатної єгиптянки. Знайдене у гробниці Хатнефер в Єгипті під час розкопок у 1930-х роках намисто з амулетом у формі скарабея вважалося талісманом, що супроводжував свою власницю в загробне життя.

А також ми розповідали про незвичайний скарб вікінгів, який виявили в Німеччині. Серед знайдених предметів кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Однак один артефакт досі не дає дослідникам зрозуміти своє призначення.