Удалили 97,5% частиц: назван эффективный способ очистить воздух от микропластика

Исследователи нашли простой и эффективный способ удалить отложенный микропластик из окружающего воздуха — эксперимент показал, что «зеленые крыши» удаляют 97,5% опасных частиц.

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С тех пор как более 150 лет назад человечество впервые изобрело пластик, крохотные частицы этого материала буквально захватили планету: микропластик уже обнаружили в воде, воздухе, почве, а также телах животных и людей. В последние годы ученые сосредоточены на том, чтобы найти способ очистить планету и, похоже, они сделали прорыв на этом поприще, пишет IFLScience.

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Микропластик захватил планету

Исследования показывают, что микропластик везде и повсюду: он в воде, которую мы пьем, пищу, которую мы едим, и в воздухе, которым мы дышим. Однако если вы городской житель, стремящийся уменьшить воздействие частиц пластика в воздухе, "зеленая крыша" может стать для вас лучшим выбором.

Под "зеленой крышей" имеется в виду покраска домов в зеленый цвет. Исследователи имеют в виду городскую инфраструктуру, которая увенчана пышным множеством цветущих растений, кустарников и другой растительности. Ученые пришли к выводу, что она не только оживит городской пейзаж и повысит биоразнообразие, но также станет эффективным инструментом в "очистке" городского воздуха от смога и вредных частиц. Результаты показали, что "зеленые крыши" могут:

очистить воздух от смога;

улавливать частицы в воздухе на поверхности растений;

фильтровать загрязняющие вещества через слои почвы;

поглощать газы, такие как озон и оксиды азота.

Все это вместе значительно улучшит качество воздуха в целом.

"Зеленые крыши", как способ очистить воздух

В новом исследовании ученые из Университета Тунцзи в Китае сосредоточились на изучении того, могут ли "зеленые крыши" оказывать аналогичное положительное влияние на снижение уровня содержания микропластика в воздухе.

Для этого ученые обследовали несколько крыш квартир в мегаполисе Шанхай. Некоторые из них были оставлены голыми, а другие покрыты тонким слоем почвы и засажены родиолой розовой и очитком линейным — двумя видами растений, которые обычно используются на городских зеленых крышах в регионе.

Предполагается, что "зеленые крыши" улавливают микропластик как губка. Когда идет дождь, крошечные частицы пластика из воздуха смываются в город. На крыше, покрытой зеленью, растения и почва замедляют движение воды, давая микропластику возможность осесть. По сути, почва действует как естественный фильтр, улавливая большую часть частиц, в то время как часть микропластика также прилипает к листьям и стеблям.

Результаты указывают на то, что "зеленые крыши" на самом деле могут улавливать более 97,5% микропластика во время сильного ливня. Любопытно, что большая часть захваченных частиц оседает в почве, однако растения также играют важную роль в способности крыши улавливать частицы, содержащиеся в воздухе.

Отметим, что сегодня в Шанхае около 3,56 миллиона квадратных метров "зеленых крыш". Однако ученые считают, что внедрение их в масштабах всего города, растительность могла бы улавливать до 56,2 тонны микропластика в год, что превышает выбросы микропластика из бытовых сточных вод.

Опасность "зеленых крыш"

Впрочем, ученые признают, что есть и одно небольшое предостережение — в конструкции "зеленых крыш" не должно быть пластиковых материалов. Дело в том, что со временем сами пластиковые материалы могут деградировать и способствовать возникновению проблемы.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле найден новый источник токсичных крохотных частиц: встречается буквально повсюду.