Видалили 97,5% частинок: названо ефективний спосіб очистити повітря від мікропластику

Дослідники знайшли простий і ефективний спосіб видалити відкладений мікропластик з навколишнього повітря — експеримент показав, що "зелені дахи" видаляють 97,5% небезпечних частинок.

Related video

Відтоді як понад 150 років тому людство вперше винайшло пластик, крихітні частинки цього матеріалу буквально захопили планету: мікропластик уже виявили у воді, повітрі, ґрунті, а також тілах тварин і людей. Останніми роками вчені зосереджені на тому, щоб знайти спосіб очистити планету і схоже вони зробили прорив на цьому терені, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Мікропластик захопив планету

Дослідження показують, що мікропластик скрізь і всюди: він у воді, яку ми п'ємо, їжу, яку ми їмо, і в повітрі, яким ми дихаємо. Однак якщо ви міський житель, який прагне зменшити вплив частинок пластику в повітрі, "зелений дах" може стати для вас найкращим вибором.

Під "зеленим дахом" мається на увазі фарбування будинків у зелений колір. Дослідники мають на увазі міську інфраструктуру, яка увінчана пишною безліччю квітучих рослин, чагарників та іншої рослинності. Вчені дійшли висновку, що вона не тільки пожвавить міський пейзаж і підвищить біорізноманіття, а й стане ефективним інструментом в "очищенні" міського повітря від смогу та шкідливих частинок. Результати показали, що "зелені дахи" можуть:

очистити повітря від смогу;

уловлювати частинки в повітрі на поверхні рослин;

фільтрувати забруднювальні речовини через шари ґрунту;

поглинати гази, такі як озон і оксиди азоту.

Усе це разом значно поліпшить якість повітря загалом.

"Зелені дахи", як спосіб очистити повітря

У новому дослідженні вчені з Університету Тунцзі в Китаї зосередилися на вивченні того, чи можуть "зелені дахи" чинити аналогічний позитивний вплив на зниження рівня вмісту мікропластику в повітрі.

Для цього вчені обстежили кілька дахів квартир у мегаполісі Шанхай. Деякі з них були залишені голими, а інші вкриті тонким шаром ґрунту і засаджені родіолою рожевою та очитком лінійним — двома видами рослин, які зазвичай використовуються на міських зелених дахах у регіоні.

Передбачається, що "зелені дахи" вловлюють мікропластик як губка. Коли йде дощ, крихітні частинки пластику з повітря змиваються в місто. На даху, вкритому зеленню, рослини й ґрунт уповільнюють рух води, даючи мікропластику можливість осісти. По суті, ґрунт діє як природний фільтр, вловлюючи більшу частину частинок, тоді як частина мікропластику також прилипає до листя і стебел.

Результати вказують на те, що "зелені дахи" насправді можуть вловлювати понад 97,5% мікропластику під час сильної зливи. Цікаво, що більша частина захоплених частинок осідає в ґрунті, проте рослини також відіграють важливу роль у здатності даху вловлювати частинки, що містяться в повітрі.

Зазначимо, що сьогодні в Шанхаї близько 3,56 мільйона квадратних метрів "зелених дахів". Однак учені вважають, що впровадивши їх у масштабах усього міста, рослинність могла б уловлювати до 56,2 тонни мікропластику на рік, що перевищує викиди мікропластику з побутових стічних вод.

Небезпека "зелених дахів"

Утім, учені визнають, що є й одне невеличке застереження — у конструкції "зелених дахів" не повинно бути пластикових матеріалів. Річ у тім, що з часом самі пластикові матеріали можуть деградувати та сприяти виникненню проблеми.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі знайдено нове джерело токсичних крихітних частинок: зустрічається буквально всюди.