Загадочное нечто из недр Земли, меняющее форму планеты, заметили под Оманом: о чем речь

Исследователи обнаружили первые признаки «призрачного» плюма, поднимающегося из ядра Земли под Оманом — необычайно неуловимая колонна горячей породы не проявляет поверхностной вулканической активности, в отличие от типичных плюмов.

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С видимыми нарушениями на поверхности или без них, мантийные плюмы, как считают ученые, играют решающую роль во взаимодействии тепла, давления и движения вплоть до центра планеты. Считается, что понимание призрачных плюмов и их расположения может помочь ученым узнать больше в таких областях, как тектоника плит, эволюция жизни и магнитное поле планеты, пишет Science Alert.

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"Призрачный" плюм под восточным Оманом

Новое исследование было проведено международной группой исследователей и представляет междисциплинарные доказательства существования "призрачного" плюма под восточным Оманом — плюма Дани.

Первую подсказку ученые получили из сейсмических данных: волны замедлялись по мере прохождения через регион — это указывает на более горячую и мягкую породу внизу. Компьютерное моделирование и дальнейшие полевые измерения добавили доказательства существования фантомного шлейфа, включая сейсмические разрывы: важные геологические пограничные слои глубиной 410 километров и 660 километров соответственно.

Новые данные указывают на то, что шлейф, вероятно, будет около 200-300 километров в диаметре и на 100–300°C горячее окружающей мантии. Ученые отмечают, что это относительно небольшой и сфокусированный участок породы.

Исследователи смогли сделать вывод о более горячей породе на основе более медленных сейсмических волн, при этом шлейф показан более красным цветом Фото: Earth and Planetary Science Letters

Как долго существует "призрачный" плюм

Новые модели исследователей предполагают, что шлейф мог существовать уже долгое время, влияя на движение Индийской тектонической плиты около 40 миллионов лет назад. Команда считает, что эти явления, вероятно, все еще могут способствовать поднятию земли под Оманом. По словам авторов исследования, несмотря на то, что отдельные результаты по отдельности могут показаться неубедительными, их коллективный вклад обеспечивает последовательную и надежную интерпретацию.

Если эта структура действительно является "призрачным" шлейфом, высоки шансы, что есть и другие, раскиданные по всему миру, все еще ожидающие своего открытия. Это имеет значение для моделей и расчетов, которые эксперты используют для понимания геологической эволюции.

Наиболее распространенные шлейфы, о которых мы знаем, с вулканической активностью, исходят из границы ядра и мантии. Эта граница находится примерно на 2890 километров ниже поверхности и является точкой, в которой горячий материал просачивается из ядра Земли.

Результаты нового исследования также предполагают, что из ядра может утекать больше тепла, чем считалось ранее. Новое открытие ученых также требует дальнейших исследований для картирования воздействия этого в долгосрочной перспективе.

Авторы исследования отмечают, что увеличенный тепловой поток на границе земного ядра и мантии имеет значение для моделей тепловой эволюции Земли и потенциальных пересмотров для учета распределения тепловыделяющих элементов, включая те, которые заключены в нижней мантии и ядре.

Ранее Фокус писал о том, что под островом Пасхи в мантии Земли скрывается аномалия: измерения геологов не сходятся.