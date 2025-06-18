Загадкове щось із надр Землі, що змінює форму планети, помітили під Оманом: про що йдеться

Дослідники виявили перші ознаки "примарного" плюму, що підіймається з ядра Землі під Оманом — надзвичайно невловна колона гарячої породи не проявляє поверхневої вулканічної активності, на відміну від типових плюмів.

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З видимими порушеннями на поверхні або без них, мантійні плюми, як вважають вчені, відіграють вирішальну роль у взаємодії тепла, тиску і руху аж до центру планети. Вважається, що розуміння примарних плюмів і їхнього розташування може допомогти вченим дізнатися більше в таких галузях, як тектоніка плит, еволюція життя і магнітне поле планети, пише Science Alert.

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"Примарний" плюм під східним Оманом

Нове дослідження було проведене міжнародною групою дослідників і представляє міждисциплінарні докази існування "примарного" плюму під східним Оманом — плюму Дані.

Першу підказку вчені отримали з сейсмічних даних: хвилі сповільнювалися в міру проходження через регіон — це вказує на гарячішу і м'якшу породу внизу. Комп'ютерне моделювання та подальші польові вимірювання додали докази існування фантомного шлейфу, включно із сейсмічними розривами: важливими геологічними прикордонними шарами глибиною 410 кілометрів і 660 кілометрів відповідно.

Нові дані вказують на те, що шлейф, імовірно, буде близько 200-300 кілометрів у діаметрі та на 100-300°C гарячіший за навколишню мантію. Вчені зазначають, що це відносно невелика і сфокусована ділянка породи.

Дослідники змогли зробити висновок про більш гарячу породу на основі більш повільних сейсмічних хвиль, водночас шлейф показаний більш червоним кольором Фото: Earth and Planetary Science Letters

Як довго існує "примарний" плюм

Нові моделі дослідників припускають, що шлейф міг існувати вже довгий час, впливаючи на рух Індійської тектонічної плити близько 40 мільйонів років тому. Команда вважає, що ці явища, ймовірно, все ще можуть сприяти підняттю землі під Оманом. За словами авторів дослідження, попри те, що окремі результати окремо можуть здатися непереконливими, їхній колективний внесок забезпечує послідовну і надійну інтерпретацію.

Якщо ця структура справді є "примарним" шлейфом, високі шанси, що є й інші, розкидані по всьому світу, які все ще чекають на своє відкриття. Це має значення для моделей і розрахунків, які експерти використовують для розуміння геологічної еволюції.

Найпоширеніші шлейфи, про які ми знаємо, з вулканічною активністю, виходять з кордону ядра і мантії. Ця межа знаходиться приблизно на 2890 кілометрів нижче поверхні і є точкою, в якій гарячий матеріал просочується з ядра Землі.

Результати нового дослідження також припускають, що з ядра може витікати більше тепла, ніж вважалося раніше. Нове відкриття вчених також вимагає подальших досліджень для картування впливу цього в довгостроковій перспективі.

Автори дослідження зазначають, що збільшений тепловий потік на кордоні земного ядра і мантії має значення для моделей теплової еволюції Землі та потенційних переглядів для врахування розподілу тепловидільних елементів, включно з тими, що укладені в нижній мантії та ядрі.

Раніше Фокус писав про те, що під островом Пасхи в мантії Землі ховається аномалія: вимірювання геологів не сходяться.