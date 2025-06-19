Остается загадкой: получена подробная фотография галактики Скульптор в 1000 цветов (фото)
Ученым удалось сделать новое потрясающее изображение спиральной галактики Скульптор, расположенной в 11 млн световых лет от нас, которое создает самую полную картину ее внутреннего устройства.
Астрономы получили чрезвычайно детальную фотографию спиральной галактики Скульптор, которая показывает ранее невиданные особенности. Эта фотография была сделана с помощью телескопа Very Large Telescope в Чили. Астрономы смогли увидеть эту галактику в тысяче цветов одновременно, что дает возможность увидеть сложную галактическую систему. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.
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Спиральная галактика Скульптор или NGC 253 находится на расстоянии 11 млн световых лет от нас и ее размер составляет примерно 90 000 световых лет, что на 10 000 световых лет меньше, чем у нашей галактики Млечный Путь.
Астрономы говорят, что галактики представляют собой очень сложные системы и, хотя они бывают очень огромными, их эволюция зависит от того, что происходит в гораздо меньших масштабах. Новая фотография галактики Скульптор дает возможность изучить детали галактической системы в самых мелких масштабах.
По словам ученых, из-за того, что галактика Скульптор находится относительно недалеко от нас, можно увидеть ее внутреннюю структуру и изучить ее строительные блоки с невероятной детализацией.
Строительными блоками галактики являются звезды, а также межзвездный газ и пыль, которые излучают свет разных цветов. Поэтому чем больше оттенков цвета на фотографии галактики, тем больше можно получить информации о ее внутренних процессах.
Если обычно фотографии галактик содержат лишь несколько цветов, то новый снимок галактики Скульптор содержит примерно 1000 цветов. Таким образом астрономы получили более детальную информацию о звездах, межзвездном газе и пыли.
Чтобы сделать обширную фотографию и увеличить мельчайшие детали галактики Скульптор, потребовалось 100 экспозиций, собранных за 50 часов наблюдений. Ученые говорят, что этот снимок позволяет изучать как галактику в целом, так и изучать отдельные регионы, где формируются звезды.
Первоначальный осмотр изображения позволил астрономам обнаружить 500 новых планетарных туманностей. Это оболочки из газа и пыли, которые создают звезды похожие на Солнце после того как заканчивают свою жизнь и входят в стадию красного гиганта.
Ученые говорят, что обычно в относительно близких галактиках Млечного Пути обнаруживают менее 100 планетарных туманностей. Планетарные туманности, которые, несмотря на название, не имеют ничего общего с планетами, могут использоваться астрономами для измерения расстояний в космосе.
Теперь ученые начали изучать то, как горячий газ течет через галактику Скульптор, изменяя ее состав и помогая создавать новые звезды. По словам астрономов, все еще остается загадкой, как такие небольшие процессы могут оказывать такое большое влияние на галактику.
Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили одни из самых старых галактик, которые решают одну из важных загадок астрономии.
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