Залишається загадкою: отримано детальне фото галактики Скульптор у 1000 кольорів (фото)

Вченим вдалося зробити нове разюче зображення спіральної галактики Скульптор, розташованої за 11 млн світлових років від нас, яке створює найповнішу картину її внутрішнього устрою.

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Астрономи отримали надзвичайно детальне фото спіральної галактики Скульптор, яка показує раніше небачені особливості. Це зображення було зроблено за допомогою телескопа Very Large Telescope в Чилі. Астрономи змогли побачити цю галактику в тисячі кольорів одночасно, що дає можливість побачити складну галактичну систему. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

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Спіральна галактика Скульптор або NGC 253 розташована на відстані 11 млн світлових років від нас і її розмір становить приблизно 90 000 світлових років, що на 10 000 світлових років менше, ніж у нашої галактики Чумацький Шлях.

Астрономи кажуть, що галактики являють собою дуже складні системи і, хоча вони бувають дуже величезними, їхня еволюція залежить від того, що відбувається в набагато менших масштабах. Нове фото галактики Скульптор дає можливість вивчити деталі галактичної системи в найдрібніших масштабах.

Спіральна галактика Скульптор або NGC 253 розташована на відстані 11 млн світлових років від нас Фото: ESO

За словами вчених, через те, що галактика Скульптор розташована відносно недалеко від нас, можна побачити її внутрішню структуру і вивчити її будівельні блоки з неймовірною деталізацією.

Будівельними блоками галактики є зірки, а також міжзоряний газ і пил, які випромінюють світло різних кольорів. Тому що більше відтінків кольору на фото галактики, то більше можна отримати інформації про її внутрішні процеси.

Через те, що галактика Скульптор розташована відносно недалеко від нас, можна побачити її внутрішню структуру і вивчити її будівельні блоки з неймовірною деталізацією Фото: ESO

Якщо зазвичай фото галактик містять лише кілька кольорів, то новий знімок галактики Скульптор містить приблизно 1000 кольорів. Так астрономи отримали детальнішу інформацію про зірки, міжзоряний газ і пил.

Щоб зробити велике фото і збільшити найдрібніші деталі галактики Скульптор, знадобилося 100 експозицій, зібраних за 50 годин спостережень. Вчені кажуть, що цей знімок дає змогу вивчати як галактику загалом, так і вивчати окремі регіони, де формуються зірки.

Щоб зробити велике фото і збільшити найдрібніші деталі галактики Скульптор, знадобилося 100 експозицій, зібраних за 50 годин спостережень Фото: ESO

Початковий огляд зображення дав змогу астрономам виявити 500 нових планетарних туманностей. Це оболонки з газу і пилу, які створюють зірки, схожі на Сонце, після того, як закінчують своє життя і входять у стадію червоного гіганта.

Учені кажуть, що зазвичай у відносно близьких галактиках Чумацького Шляху виявляють менш як 100 планетарних туманностей. Планетарні туманності, які, незважаючи на назву, не мають нічого спільного з планетами, можуть використовуватися астрономами для вимірювання відстаней у космосі.

Тепер учені почали вивчати те, як гарячий газ тече через галактику Скульптор, змінюючи її склад і допомагаючи створювати нові зірки. За словами астрономів, все ще залишається загадкою, як такі невеликі процеси можуть чинити такий великий вплив на галактику.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили одні з найстаріших галактик, які вирішують одну з важливих загадок астрономії.

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