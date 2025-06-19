Готов к работе: телескоп с самой большой камерой в мире изменит представление о космосе (видео)

Обсерватория имени Веры Рубин поделится своими первыми детализированными изображениями космоса в понедельник, 23 июня.

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После более чем 20 лет разработки наконец-то можно будет увидеть первые фотографии космоса, сделанные из Обсерватории имени Веры Рубин в Чили, которая имеет самую большую цифровую камеру, когда-либо созданную человеком, пишет ScienceAlert.

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23 июня 2025 года в 18:00 начнется пресс-конференция по случаю открытия Обсерватории имени Веры Рубин, которая находится на вершине горы Серро-Пачон (высота 2682 метра) в Чили. Тогда же ученые представят первые детализированные фотографии космоса, что положит начало новой эре астрономических исследований. Все это будет транслироваться в прямом эфире на YouTube (ссылка выше).

Первые фотографии сверхвысокой четкости впервые продемонстрируют долгожданные передовые возможности обсерватории, проект которой впервые был предложен в 2001 году, но само строительство обсерватории началось в 2015 году.

Телескоп обсерватории будет выполнять 10-летний обзор южного неба в ближнем ультрафиолетовом, оптическом и ближнем инфракрасном диапазонах длин волн света, делая изображения всего неба каждые несколько дней, чтобы по сути составить огромный покадровый снимок Вселенной.

Обсерватория имени Веры Рубин находится на вершине горы Серро-Пачон (высота 2682 метра) в Чили Фото: NOIRLab

Каждый участок неба будет записан около 800 раз с помощью 3200-мегапиксельной камеры телескопа. Каждые 24 часа обсерватория будет создавать около 20 терабайт данных. Ожидается, что за 10 лет будет собрано примерно 60 петабайт данных.

Астрономы ожидают, что обсерватория поможет найти ответы на вопросы, которые касаются устройства Вселенной. Ученые говорят, что ни один другой телескоп не способен обнаруживать как изменения в космосе в реальном времени, так и тусклые или далекие объекты одновременно в таком огромном масштабе. Поэтому ожидается, что ученые увидят впервые некоторые объекты и явления.

Обсерватория будет наблюдать за межзвездными кометами и опасными астероидами, а также за более крупными объектами, такими как галактики и сверхновые. Телескоп обсерватории оснащен самой большой в мире цифровой камерой с шестью самыми большими оптическими фильтрами. Это позволит астрономам получать изображения космоса с удивительно высокой детализацией.

Ожидается, что обсерватория внесет вклад в современное понимание широко обсуждаемых явлений, включая темную энергию и темную материю, которые, как считается, составляют большую часть Вселенной, но остаются плохо изученными.

Новые изображения могут изменить наше понимание Вселенной.

Фокус уже писал подробнее о самой большой цифровой камере в мире, которая установлена в Обсерватории имени Веры Рубин.

Также Фокус писал о том, что получена подробная фотография галактики Скульптор в 1000 цветов. Ученым удалось сделать новое потрясающее изображение спиральной галактики Скульптор, расположенной в 11 млн световых лет от нас, которое создает самую полную картину ее внутреннего устройства.