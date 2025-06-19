Готовий до роботи: телескоп із найбільшою камерою у світі змінить уявлення про космос (відео)

Обсерваторія імені Віри Рубін поділиться своїми першими деталізованими зображеннями космосу в понеділок, 23 червня.

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Після більш ніж 20 років розробки нарешті можна буде побачити перші фотографії космосу, зроблені з Обсерваторії імені Віри Рубін у Чилі, яка має найбільшу цифрову камеру, коли-небудь створену людиною, пише ScienceAlert.

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23 червня 2025 року о 18:00 розпочнеться пресконференція з нагоди відкриття Обсерваторії імені Віри Рубін, що розташована на вершині гори Серро-Пачон (висота 2682 метри) у Чилі. Тоді ж учені представлять перші деталізовані фотографії космосу, що покладе початок новій ері астрономічних досліджень. Усе це транслюватиметься в прямому ефірі на YouTube (посилання вище).

Перші фотографії надвисокої чіткості вперше продемонструють довгоочікувані передові можливості обсерваторії, проєкт якої вперше було запропоновано 2001 року, але саме будівництво обсерваторії розпочалося 2015 року.

Телескоп обсерваторії виконуватиме 10-річний огляд південного неба в ближньому ультрафіолетовому, оптичному і ближньому інфрачервоному діапазонах довжин хвиль світла, роблячи зображення всього неба кожні кілька днів, щоб по суті скласти величезний покадровий знімок Всесвіту.

Обсерваторія імені Віри Рубін розташована на вершині гори Серро-Пачон (висота 2682 метри) у Чилі Фото: комета

Кожна ділянка неба буде записана близько 800 разів за допомогою 3200-мегапіксельної камери телескопа. Кожні 24 години обсерваторія створюватиме близько 20 терабайт даних. Очікується, що за 10 років буде зібрано приблизно 60 петабайт даних.

Астрономи очікують, що обсерваторія допоможе знайти відповіді на питання, які стосуються устрою Всесвіту. Науковці кажуть, що жоден інший телескоп не здатен виявляти як зміни в космосі в реальному часі, так і тьмяні або далекі об'єкти одночасно в такому величезному масштабі. Тому очікується, що вчені побачать уперше деякі об'єкти та явища.

Обсерваторія спостерігатиме за міжзоряними кометами і небезпечними астероїдами, а також за більшими об'єктами, такими як галактики і наднові. Телескоп обсерваторії оснащений найбільшою у світі цифровою камерою з шістьма найбільшими оптичними фільтрами. Це дасть змогу астрономам отримувати зображення космосу з дивовижно високою деталізацією.

Очікується, що обсерваторія зробить внесок у сучасне розуміння широко обговорюваних явищ, включно з темною енергією і темною матерією, які, як вважається, становлять більшу частину Всесвіту, але залишаються погано вивченими.

Нові зображення можуть змінити наше розуміння Всесвіту.

Фокус уже писав докладніше про найбільшу цифрову камеру у світі, яка встановлена в Обсерваторії імені Віри Рубін.

Також Фокус писав про те, що отримано детальну фотографію галактики Скульптор у 1000 кольорів. Вченим вдалося зробити нове приголомшливе зображення спіральної галактики Скульптор, розташованої в 11 млн світлових років від нас, яке створює найповнішу картину її внутрішнього устрою.