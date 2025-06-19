Почему не следует сушить белье на улице во время сильной жары: названа веская причина

Исследователи призывают отказаться от сушки белья на свежем воздухе во время летней жары — на то есть веская причина. Более того, эксперты предупреждают, что некоторые люди находятся в особой зоне риска.

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Стирка и сушка белья — рутина, с которой постоянно сталкиваются люди. Кому-то нравится процесс развешивания постиранного белья, а кто-то стремится избегать этого процесса. Летом многие люди по всему миру также отдают предпочтение сушке белья на открытом воздухе, однако ученые предупреждают, что на самом деле это может быть небезопасно, особенно в сильную жару, пишет Daily Mail.

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Почему не стоит сушить белье на улице в жару?

По словам эксперта по уборке дома и основателя Daily Poppins Найджела Бирмана, с учетом того, что температура воздуха постоянно растет и в некоторых регионах превышает 32°C, сушка белья на открытом воздухе может оказаться опасным для здоровья.

Эксперты считают, что сушка белья на улице может быть особенно опасной для людей с сенной лихорадкой. Дело в том, что вывешивание одежды, постельного белья и полотенец на улице в дни с высокой температурой и большим количеством пыльцы может обернуться зудом в глазах и заложенностью носа.

Дело в том, что мокрое белье на самом деле действует как губка, впитывающая пыльцу — она оседает в волокнах и прилипает к ткани по мере высыхания, то есть оказывается в нашей постели, шкафу и на коже. По словам экспертов, в результате многие люди сталкиваются со вспышками аллергии.

Опасность сенной лихорадки

Большинство страдающих сенной лихорадкой знают, что нужно запастись антигистаминными препаратами и оставаться дома. Однако ученые предупреждают, что в то время также лучше держать дома одежду и постельное белье, чтобы избежать "пыльцевых бомб".

По словам Бирмана, волокна белья, особенно хлопка, льна и полотенец, легко задерживают пыльцу. И даже если вы заносите белье в помещение, пыльца может задерживаться на несколько часов, усугубляя такие симптомы, как зуд в глазах, заложенность носа и чихание.

Эксперты также настаивают, что сушка белья в помещении особенно важна в дни с высоким содержанием пыльцы, в идеале около окна или с хорошей циркуляцией воздуха. Если в квартире мало места, исследователи советуют использовать складную сушилку в хорошо проветриваемом помещении.

Метеорологи отмечают, что сезон пыльцы начался несколько недель назад и в дальнейшем ситуация будет лишь усугубляться. В социальных сетях жители жалуются на стеснение в груди, покраснение глаз и затуманивание мозга во время прогулок по паркам.

Почему белье, высушенное на улице, пахнет приятнее

Исследователи попытались ответить на этот вопрос и обнаружили, что полотенца, высушенные на солнечном балконе, содержали больше химических веществ, таких как альдегиды и кетоны, которые ассоциируются с духами и запахами растений. Исследователи обнаружили, что оба полотенца, высушенные на улице, содержали:

пентаналь, содержащийся в кардамоне;

октаналь, имеющий цитрусовый запах;

нонаналь, запах которого похож на аромат цветов розы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые говорят, что на Земле появились пыльцевые бури.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.