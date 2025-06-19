Чому не слід сушити білизну на вулиці під час сильної спеки: названо вагому причину

Дослідники закликають відмовитися від сушіння білизни на свіжому повітрі під час літньої спеки — на те є вагома причина. Ба більше, експерти попереджають, що деякі люди перебувають в особливій зоні ризику.

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Прання та сушіння білизни — рутина, з якою постійно стикаються люди. Комусь подобається процес розвішування випраної білизни, а хтось прагне уникати цього процесу. Влітку багато людей по всьому світу також віддають перевагу сушінню білизни на відкритому повітрі, проте вчені попереджають, що насправді це може бути небезпечно, особливо в сильну спеку, пише Daily Mail.

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Чому не варто сушити білизну на вулиці у спеку?

За словами експерта з прибирання будинку і засновника Daily Poppins Найджела Бірмана, з урахуванням того, що температура повітря постійно зростає і в деяких регіонах перевищує 32°C, сушіння білизни на відкритому повітрі може виявитися небезпечним для здоров'я.

Експерти вважають, що сушіння білизни на вулиці може бути особливо небезпечним для людей із сінною лихоманкою. Річ у тім, що вивішування одягу, постільної білизни та рушників на вулиці в дні з високою температурою і великою кількістю пилку може обернутися свербінням в очах і закладеністю носа.

Річ у тім, що мокра білизна насправді діє як губка, що вбирає пилок — він осідає у волокнах і прилипає до тканини в міру висихання, тобто потрапляє до нашого ліжка, шафи й на шкіру. За словами експертів, у результаті багато людей стикаються зі спалахами алергії.

Небезпека сінної лихоманки

Більшість тих, хто страждає на сінну лихоманку, знають, що потрібно запастися антигістамінними препаратами та залишатися вдома. Однак учені попереджають, що в той час також краще тримати вдома одяг і постільну білизну, щоб уникнути "пилкових бомб".

За словами Бірмана, волокна білизни, особливо бавовни, льону і рушників, легко затримують пилок. І навіть якщо ви заносите білизну в приміщення, пилок може затримуватися на кілька годин, посилюючи такі симптоми, як свербіж в очах, закладеність носа і чхання.

Експерти також наполягають, що сушіння білизни в приміщенні особливо важливе в дні з високим вмістом пилку, в ідеалі біля вікна або з хорошою циркуляцією повітря. Якщо у квартирі мало місця, дослідники радять використовувати складну сушарку в добре провітрюваному приміщенні.

Метеорологи зазначають, що сезон пилку розпочався кілька тижнів тому і надалі ситуація лише погіршуватиметься. У соціальних мережах жителі скаржаться на стиснення в грудях, почервоніння очей і затуманення мозку під час прогулянок парками.

Чому білизна, висушена на вулиці, пахне приємніше

Дослідники спробували відповісти на це запитання і виявили, що рушники, висушені на сонячному балконі, містили більше хімічних речовин, таких як альдегіди та кетони, які асоціюються з парфумами та запахами рослин. Дослідники виявили, що обидва рушники, висушені на вулиці, містили:

пентаналь, що міститься в кардамоні;

октаналь, що має цитрусовий запах;

нонаналь, запах якого схожий на аромат квітів троянди.

Раніше Фокус писав про те, що вчені кажуть, що на Землі з'явилися пилкові бурі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.