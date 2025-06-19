Третий раз в истории: явление Эйнштейна позволило найти новую планету в необычном месте

Астрономы обнаружили новую планету в нашей галактике Млечный Путь с помощью метода микролинзирования. Этот газовый гигант находится далеко от центра галактики и это всего лишь третье подобное открытие за всю историю наблюдений.

Related video

Астрономы обнаружили новую планету, которая больше Юпитера с помощью явления, которое предсказал Альберт Эйнштейн. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Новая планета, которую обнаружили астрономы является газовым гигантом, то есть похожа на Юпитер или Сатурн в нашей Солнечной системе. Планета, получившая название AT2021uey b, находится на расстоянии 3262 световых года от нас и ее масса в 1,3 раза больше массы Юпитера. Новый газовый мир вращается вокруг небольшой и холодной звезды. Соотношение размеров планеты из звезды способствовало открытию нового мира, ведь планету земного типа было обнаружить сложнее с помощью уникального метода – гравитационного микролинзирования.

Гравитационное микролинзирование представляет собой редкое астрономическое явление, которое впервые предсказал Альберт Эйнштейн в начале XX века. Это явление возникает, когда массивный объект, например, звезда на короткое время располагается прямо перед более далекой звездой. Свет от последней усиливается гравитацией более близкой звезды, а потому его можно увидеть.

В то же время, если на фоне более далекой звезды во время наблюдений проходит планета, то свет этой звезды становится более тусклым. Это изменение света указывает на планету. При этом нужно, чтобы планета, ее звезда и гравитационная линза выстроились в ряд, а это застать можно в очень редких случаях, но астрономам повезло.

Этот отрытые интересно также тем, где была обнаружена новая планета. По слова астрономов, большинство явлений гравитационного микролинзирования наблюдается в самой плотной части нашей галактики: в центре и галактическом диске. Но ученые обнаружили планету, расположенную относительно далеко от центра Млечного Пути в так называемом галактическом гало. Это всего лишь третья планета в истории, которую астрономы обнаружили так далеко от центра нашей галактики.

Первую планету вне Солнечной системы обнаружили в 1995 году и за эти 30 лет астрономы нашли уже почти 6000 планет разного типа и размера. За эти годы астрономы выяснили, что другие планетные системы отличаются от нашей Солнечной системы и пока не удалось обнаружить ее точную копию. О том, почему так происходит, Фокус уже писал.

По словам ученых, метод гравитационного микролинзирования является многообещающим, когда речь идет о поиске новых планет и других объектов, которые иначе увидеть практически невозможно. Дело в том, что 90% нашей галактики все еще скрыто от ученых.

Как уже писал Фокус, изменить представление о Вселенной, как надеются астрономы, должна новая Обсерватория имени Веры Рубин, которая имеет самую большую в мире цифровую камеру. 23 июня ученые собираются показать первые изображения космоса, сделанные телескопом обсерватории, и это можно будет увидеть в прямом эфире.