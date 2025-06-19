Втретє в історії: явище Ейнштейна дало змогу знайти нову планету в незвичайному місці

Астрономи виявили нову планету в нашій галактиці Чумацький Шлях за допомогою методу мікролінзування. Цей газовий гігант розташований далеко від центру галактики і це всього лише третє подібне відкриття за всю історію спостережень.

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Астрономи виявили нову планету, яка більша за Юпітер за допомогою явища, яке передбачив Альберт Ейнштейн. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

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Нова планета, яку виявили астрономи є газовим гігантом, тобто схожа на Юпітер або Сатурн у нашій Сонячній системі. Планета, що отримала назву AT2021uey b, розташована на відстані 3262 світлових роки від нас і її маса в 1,3 раза більша за масу Юпітера. Новий газовий світ обертається навколо невеликої і холодної зірки. Співвідношення розмірів планети із зірки сприяло відкриттю нового світу, адже планету земного типу було виявити складніше за допомогою унікального методу — гравітаційного мікролінзування.

Гравітаційне мікролінзування являє собою рідкісне астрономічне явище, яке вперше передбачив Альберт Ейнштейн на початку XX століття. Це явище виникає, коли масивний об'єкт, наприклад, зірка на короткий час розташовується прямо перед більш далекою зіркою. Світло від останньої посилюється гравітацією ближчої зірки, а тому його можна побачити.

Водночас, якщо на тлі більш далекої зірки під час спостережень проходить планета, то світло цієї зірки стає більш тьмяним. Ця зміна світла вказує на планету. При цьому потрібно, щоб планета, її зірка і гравітаційна лінза вишикувалися в ряд, а це застати можна в дуже рідкісних випадках, але астрономам пощастило.

Це відкриття цікаве також тим, де було виявлено нову планету. За слова астрономів, більшість явищ гравітаційного мікролінзування спостерігається в найщільнішій частині нашої галактики: у центрі та галактичному диску. Але вчені виявили планету, розташовану відносно далеко від центру Чумацького Шляху в так званому галактичному гало. Це всього лише третя планета в історії, яку астрономи виявили так далеко від центру нашої галактики.

Першу планету поза Сонячною системою виявили 1995 року і за ці 30 років астрономи знайшли вже майже 6000 планет різного типу і розміру. За ці роки астрономи з'ясували, що інші планетні системи відрізняються від нашої Сонячної системи і поки не вдалося виявити її точну копію. Про те, чому так відбувається, Фокус уже писав.

За словами вчених, метод гравітаційного мікролінзування є багатообіцяючим, коли йдеться про пошук нових планет та інших об'єктів, які інакше побачити практично неможливо. Річ у тім, що 90% нашої галактики все ще приховано від учених.

Як уже писав Фокус, змінити уявлення про Всесвіт, як сподіваються астрономи, має нова Обсерваторія імені Віри Рубін, що має найбільшу у світі цифрову камеру. 23 червня вчені збираються показати перші зображення космосу, зроблені телескопом обсерваторії, і це можна буде побачити в прямому ефірі.