В 230 раз больше Млечного Пути: астрономы обнаружили пропавшую материю в космосе (фото)

Ученые говорят, что они впервые нашли полное подтверждение нынешним моделям Вселенной в одной из самых массивных космических структур в локальном космосе.

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Астрономы обнаружили огромную нить из горячего газа, которая соединяет четыре скопления галактик. Масса этой нити в 10 раз больше, чем у Млечного Пути, а ее длина составляет 23 млн световых лет. Эта нить содержит часть недостающей обычной материи Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет ScienceAlert.

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Астрономы с помощью космических рентгеновских телескопов XMM-Newton и Suzaku обнаружили массивную нить из горячего газа длиной 23 млн световых лет, что в 230 раз больше размера галактики Млечный Путь. При этом масса нити в 10 раз больше чем у нашей галактики, а температура газа составляет 10 млн градусов Цельсия.

Эта огромная нить из горячего газа соединяет четыре скопления галактик, расположенных в одном из самых массивных сверхскоплений галактик в локальной Вселенной под названием Шелли, которое находится на расстоянии 650 млн световых лет от нас.

Астрономы обнаружили огромную нить из горячего газа, которая соединяет четыре скопления галактик Фото: ScienceAlert

85% всей матери во Вселенной является темной материей, которую напрямую увидеть невозможно, но ее влияние на обычную материю можно обнаружить. Только 15% материи существует в виде известных нам частиц и атомов, а потому это считается обычной материей, из которой состоят звезды, планеты и, конечно же люди.

До сих пор астрономы не смогли обнаружить более 30% обычной материи во Вселенной. Считается, что она находится в межгалактическом пространстве и это огромные объемы материи, которые распределены так в космической паутине, что их сложно увидеть напрямую. Эта пропавшая материя необходима для правильной работы главных моделей космоса.

Космическая паутина. Моделирвоание Фото: ScienceAlert

Эти модели предполагают, что недостающая обычная материя может существовать в длинных нитях газа, которые соединяют самые плотные участки пространства. Но обнаружить их сложно, ведь они тусклые и их затмевает свет других объектов. Но астрономам удалось выделить свет одной такой нити, соединяющей четыре скопления галактик. Ученые говорят, что благодаря этому открытию они впервые получили полное доказательство того, что нынешние модели космоса являются верными.

Ученые говорят, что обнаруженная нить из горячего газа именно такая, как и предсказывали модели Вселенной. Это говорит о том, что пропавшая обычная материя действительно скрывается в нитях, составляющих космическую паутину, соединяющую скопления галактик.

Новое исследование также показывает, как некоторые из самых плотных и экстремальных структур во Вселенной, скопления галактик, связаны между собой на колоссальных расстояниях. Исследование также дает новую информацию о природе космической паутины, которая лежит в основе структуры Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы смогли выяснить, где именно скрывается большая часть обычной материи Вселенной.

Как уже писал Фокус, ракета Starship компании SpaceX Илона Маска взорвалась в прямом эфире даже не взлетев.