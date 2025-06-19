У 230 разів більша за Чумацький Шлях: астрономи виявили зниклу матерію в космосі (фото)

Вчені кажуть, що вони вперше знайшли повне підтвердження нинішнім моделям Всесвіту в одній із наймасивніших космічних структур у локальному космосі.

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Астрономи виявили величезну нитку з гарячого газу, яка з'єднує чотири скупчення галактик. Маса цієї нитки в 10 разів більша, ніж у Чумацького Шляху, а її довжина становить 23 млн світлових років. Ця нитка містить частину відсутньої звичайної матерії Всесвіту. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише ScienceAlert.

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Астрономи за допомогою космічних рентгенівських телескопів XMM-Newton і Suzaku виявили масивну нитку з гарячого газу завдовжки 23 млн світлових років, що у 230 разів більше за розмір галактики Чумацький Шлях. При цьому маса нитки в 10 разів більша ніж у нашої галактики, а температура газу становить 10 млн градусів Цельсія.

Ця величезна нитка з гарячого газу з'єднує чотири скупчення галактик, розташованих в одному з наймасивніших надскуплень галактик у локальному Всесвіті під назвою Шеллі, що розташоване на відстані 650 млн світлових років від нас.

Астрономи виявили величезну нитку з гарячого газу, яка з'єднує чотири скупчення галактик Фото: ScienceAlert

85% усієї матері у Всесвіті є темною матерією, яку безпосередньо побачити неможливо, але її вплив на звичайну матерію можна виявити. Лише 15% матерії існує у вигляді відомих нам частинок і атомів, а тому це вважається звичайною матерією, з якої складаються зірки, планети і, звісно, люди.

Досі астрономи не змогли виявити понад 30% звичайної матерії у Всесвіті. Вважається, що вона перебуває в міжгалактичному просторі і це величезні обсяги матерії, які розподілені так у космічному павутинні, що їх складно побачити напряму. Ця зникла матерія необхідна для правильної роботи головних моделей космосу.

Космічна павутина. Моделювання Фото: ScienceAlert

Ці моделі припускають, що відсутня звичайна матерія може існувати в довгих нитках газу, які з'єднують найщільніші ділянки простору. Але виявити їх складно, адже вони тьмяні і їх затьмарює світло інших об'єктів. Але астрономам вдалося виділити світло однієї такої нитки, що з'єднує чотири скупчення галактик. Вчені кажуть, що завдяки цьому відкриттю вони вперше отримали повний доказ того, що нинішні моделі космосу є правильними.

Учені кажуть, що виявлена нитка з гарячого газу саме така, як і передбачали моделі Всесвіту. Це свідчить про те, що зникла звичайна матерія справді ховається в нитках, які складають космічне павутиння, що з'єднує скупчення галактик.

Нове дослідження також показує, як деякі з найщільніших і екстремальних структур у Всесвіті, скупчення галактик, пов'язані між собою на колосальних відстанях. Дослідження також дає нову інформацію про природу космічної павутини, яка лежить в основі структури Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли з'ясувати, де саме ховається велика частина звичайної матерії Всесвіту.

Як уже писав Фокус, ракета Starship компанії SpaceX Ілона Маска вибухнула в прямому ефірі навіть не злетівши.