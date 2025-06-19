Не только автомобили: компания Honda провела испытание своей космической ракеты (видео)

Японский производитель автомобилей теперь будет ассоциироваться еще и с полетами в космос, учитывая амбициозные планы компании Honda.

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Японская компания Honda, которая известна своими автомобилями, успешно запустила и приземлила прототип многоразовой космической ракеты. Пока что точно известно, что компания к 2029 году планирует отправить свою ракету в суборбитальный полет, пишет Space.

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Компания Honda выходит на конкурентный рынок космических запусков, где используются многоразовые ракеты. Такие ракеты особенно ценны тем, что снижают стоимость запусков в космос, и как следует из их названия, их можно использовать не один раз для запуска полезных нагрузок на орбиту.

Honda R&D, исследовательское подразделение Honda Motor Company, сообщило о том, что 17 июня состоялся успешный запуск и посадка прототипа многоразовой ракеты.

56-секундное испытание вертикального взлета и посадки ракеты состоялось на объекте Honda в городе Тайки, который часто называют "космическим городом" Японии. Ракета достигла высоты 271,4 метра и приземлилась всего в 37 сантиметрах от целевого места посадки.

Прототип многоразовой ракеты Honda имеет длину 6,3 метра и диаметр 85 сантиметров. Масса ракеты составляет 900 кг.

Прототип многоразовой ракеты Honda имеет длину 6,3 метра и диаметр 85 сантиметров. Масса ракеты составляет 900 кг Фото: space.com

Honda заявила, что достигла поставленных целей по запуску и посадке, получив данные во время испытания. Это успешное испытание является огромным шагом к амбициозной цели Honda — достичь суборбитального космического полета к 2029 году. Во время суборбитального запуска ракета достигает края космоса, но не достигает орбиты.

В японской компании заявили, что это было первое испытание вертикального запуска и посадки многоразовой ракеты, которое продемонстрировало ключевые технологии, необходимые для многоразового использования ракеты, такие как устойчивость полета при подъеме и спуске, а также возможность посадки.

Хотя исследования ракет Honda все еще находятся на ранней стадии, и никаких решений относительно коммерциализации этих ракетных технологий не принято, Honda продолжит добиваться прогресса в фундаментальных исследованиях с целью разработки технологий для реализации технологических возможностей, которые позволят осуществить суборбитальный запуск к 2029 году, заявили в японской компании.

Компания уже сотрудничает с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA) для изучения технологий, необходимых для исследования человеком космоса.

Напоминаем, что во время очередного испытания многоразовой ракеты Starship компании SpaceX произошел взрыв. Ракета превратилась в гигантский огненный шар, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили пропавшую материю в космосе. Ученые говорят, что они впервые нашли полное подтверждение нынешним моделям Вселенной в одной из самых массивных космических структур в локальном космосе.